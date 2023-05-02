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Kültür

Türk resim sanatında iz bırakan 100 eser, "Tuvalde Yüzyıl" sergisinde sanatseverlerle buluştu

Türk Tarih Kurumunca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi, 2 Temmuz'a kadar CerModern'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İsa Toprak  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Türk resim sanatında iz bırakan 100 eser, "Tuvalde Yüzyıl" sergisinde sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Türk Tarih Kurumunca (TTK) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Tuvalde Yüzyıl" sergisi Ankara'da açıldı.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" başlığıyla hazırlana sergi için CerModern'de açılış programı düzenlendi.

Açılışa TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile sergi küratörleri, bazı sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

TTK Başkanı Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sergide kamu kurumları, bankalar ve üniversitelerin önemli katkılarının bulunduğunu belirten Çetin, serginin sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Çetin, "Yüz yıl içerisinde resim sanatımız nereden nereye geldi, hangi aşamalardan geçti, bu sergide bir şekilde onu da görebiliyoruz. Sadece sergiden ibaret değil bu program." ifadelerini kullandı.

Küratör Siret Uyanık ise Türk sanatının önemli isimlerinden oluşan seçkinin, çok önemli koleksiyonlardan alınan eserlerle sanatseverlere sunulduğunu anlattı.

Türk resim sanatında iz bırakan ressamların eserlerinin yer aldığı "Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" sergisi, 2 Temmuz'a kadar CerModern'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

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