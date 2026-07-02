Türk balerin Nilay Tahiroğlu, Bolşoy Sahnesi'nde finale yükseldi Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda finale yükseldi.