Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Saraybosna'da konser verdi
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY) konser düzenledi.
Lejla Biogradlija, Elvır Hodzıc
28 Nisan 2026•Güncelleme: 28 Nisan 2026
Fotoğraflar: Samır Jordamovıc / AA
Saraybosna
Başkentteki Ordu Evi'nde düzenlenen konsere Saraybosnalılar büyük ilgi gösterdi.
Bosna Hersek'teki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde, hafif müzik, caz, pop ve farklı türlerdeki halk şarkılarının enstrümantal yorumlarından oluşan geniş bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunuldu.