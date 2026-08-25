Tunus'taki Mevlid-i Nebi kutlamalarına Konya'dan giden Sema Topluluğu da eşlik etti İslam dünyasında Mevlid-i Nebi geleneğinin güçlü şekilde yaşatıldığı ülkelerden Tunus, bu yılki kutlamalarda Konya'dan gelen Mevlevi geleneğiyle buluştu.

Türkiye’den 21 kişilik Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen programlar, iki ülkenin tasavvuf ve musiki alanındaki ortak kültürel mirasını aynı zeminde buluşturdu.

Tunus Kültür Bakanlığının davetiyle ülkeye gelen topluluk, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kayrevan ve başkent Tunus’ta iki program gerçekleştirdi. Türk tasavvuf musikisi eserlerinin seslendirildiği programlarda Mevlevi Ayin-i Şerifi ve Sema Mukabelesi de icra edildi.

Sema ekibinin Tunus’ta gerçekleştirdiği gösterileri AA muhabirine değerlendiren Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türkiye ile Tunus arasında kültürel alanda güçlü benzerlikler bulunduğunu ve Mevlevi geleneğine Tunus’ta büyük ilgi gösterildiğini söyledi.

Tunus’ta Mevlid-i Nebi kutlamalarının merkezi Kayrevan

Tunus’ta Mevlid-i Nebi dolayısıyla yaklaşık 15 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Demircan, kutlamaların merkezinin Kayrevan olduğunu, etkinliklerin ülkenin birçok vilayetine yayıldığını ifade etti.

Konya’dan Mevlevi grubunun Tunus’a davet edilmesinin de bu kapsamda gerçekleştiğini ifade eden Demircan, davet dolayısıyla Tunus Kültür Bakanlığına teşekkür etti.

Demircan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın gösterdiği yakınlığın da bu tür kültürel buluşmalar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kayrevan ve başkent Tunus’ta gerçekleştirilen programların doğrudan halkla temas kurulmasına imkan verdiğine dikkati çeken Demircan, özellikle tarihi kent merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin toplumla doğrudan buluşma açısından önem taşıdığını söyledi.

Fotoğraf : Mohamed Mdalla/AA

Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel yakınlık

Tunus’taki programın gerçekleştirildiği bölgede yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığını belirten Demircan, bu tür etkinliklerin geniş bir toplumsal kesime ulaşma imkanı sunduğunu ifade etti.

Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel yakınlığın, musiki ve tasavvuf üzerinden toplumlar arasında iletişim kurulmasına imkan verdiğini belirten Demircan, "Kültür diplomasisi, toplumdan topluma, musiki üzerinden, tasavvuf üzerinden bu fırsatı bulmuş olmak çok kıymetli." dedi.

Demircan, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan Tunus Kültür Bakanlığı, yetkililer ve organizasyon komitesinin yanı sıra Konya ekibine ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a teşekkür etti.

“Mevlid-i Nebi’nin huzurunu Tunuslu kardeşlerimizle birlikte yaşadık”

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu hanende ve ses sanatçısı Ali Feyzi Uysal da AA muhabirine Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kayrevan ve başkent Tunus’ta iki program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her iki programda da Mevlid-i Nebi’nin huzurunu ve muhabbetini Tunuslu izleyicilerle birlikte yaşadıklarını belirten Uysal, “Mevlid-i Nebi’nin huzurunu, muhabbetini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam’ın muhabbetini Tunuslu kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Bu coşkuyu hissettik.” ifadelerini kullandı.

Tunus halkının kendilerini samimi ve sıcak biçimde karşıladığını dile getiren Uysal, Kayrevan ve başkent Tunus’taki programlarda halkın gösterdiği ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Sema ekibi tasavvuf musikisi ve Mevlevi Ayin-i Şerifi icra etti

Uysal, “Halkın bize göstermiş olduğu teveccüh ziyadesiyle çok coşkulu ve içtendi. Bu da ne kadar Tunus halkının misafirperver olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu.” dedi.

Programın içeriğine ilişkin bilgi veren Uysal, iki bölümden oluşan gösterilerin ilk bölümünde tekke ve tasavvuf musikisinden eserler icra ettiklerini belirtti.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bu bölümde Hazreti Muhammed’e salat ve selam getiren, O’na duyulan sevgi ve övgüyü dile getiren eserlere yer verdiklerini anlatan Uysal, ikinci bölümde ise Mevlevi Ayin-i Şerifi icra ettiklerini söyledi.

Uysal, Mevlevi Ayini bölümünde de Hazreti Muhammed’e duyulan aşk, muhabbet ve sevgiyi anlatan şiir ve güftelerin seslendirildiğini belirterek programı Sema Mukabelesi ile tamamladıklarını kaydetti.

"İki ülke arasında iletişim köprüleri kurmak istedik"

Tunus’taki programların organizasyonunda görev alan İbn-i Haldun Kültür Merkezi Müdürü Emel Talibi ise etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile Tunus arasındaki kültürel ve manevi yakınlığın bu buluşmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası işbirliği kapsamında Türkiye’den gelen sema ekibini ağırladıklarını kaydeden Talibi, özellikle Mevlid-i Nebi kutlamaları vesilesiyle iki ülke arasında iletişim köprüleri kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Talibi, Türkiye ve Tunus’ta Mevlid-i Nebi’nin kutlanması sırasında ortaya çıkan gelenek ve göreneklerde birbirine yaklaşan birçok unsur bulunduğuna dikkati çekerek, bu ortaklıkların iki halkın birbirini daha yakından tanımasına imkan sağladığını belirtti.

“İki ülke arasında, özellikle Mevlid-i Nebi kutlamaları çerçevesinde iletişim köprüleri kurmak istedik.” diyen Talibi, Türkiye’den gelen sema ekibinin programının bu açıdan önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Kayrevan’daki gösteriyi “ruhani, tasavvufi ve seçkin” bir etkinlik olarak nitelendiren Talibi, Tunuslu izleyicilerin de gösteriden etkilendiğini ve programa büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.