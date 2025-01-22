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Kültür

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, Üsküdar'da sinemaseverlerle buluştu

Birçok festivalden ödülle dönen, "Çöl İşaretçileri", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Bab'Aziz" filmlerine imza atan usta yönetmen Nacer Khemir, Üsküdar Abbara Kahve'de sinemaseverlerle bir araya geldi.

Fatih Türkyılmaz  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, Üsküdar'da sinemaseverlerle buluştu Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Necip Fazıl 2023 Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Tunuslu yönetmen, yazar Melek Paşalı'nın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye katıldı.

Khemir, bütün filmlerini insanlara umut vermek için çektiğini belirterek, filmlerinin hikayelerinin altyapısında "Binbir Gece Masalları"ndan beslendiğini söyledi.

Yönetmenliği bir çeşit "problem çözücülük" olarak tanımlayan usta yönetmen, film çekim süreçlerinde çok büyük aksaklıklar ve problemlerle karşılaştığını ancak yaşadıklarının kendisini yıldırmadığını dile getirdi.

"Çöl üçlemesi esasında benim kimliğimi anlatıyor"

Nacer Khemir, son yıllarda sinemaya ara verdiğini ve roman yazdığını aktararak, "Filmlerimde yansıtmaya çalıştığım şey bizim hikayemizin kendisidir. Bizim kendi yolculuğumuzda varacağımız yer burasıdır. Çöl üçlemesi esasında benim kimliğimi anlatıyor." dedi.

Aşk kavramının farklı katmanları olduğunu vurgulayan Khemir, filmlerinde aşk temasını mutlaka işlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aşkı ancak gerçek aşık Yunus Emre tanımlayabilir. Bence aşkın ne olduğunu söylemek, hayatın ne olduğunu söylemek gibidir. Ben filmlerimde bir medeniyetin inşası için gereken şeyleri anlatmaya çalıştım. Çünkü bir medeniyeti inşa etmek için eğitimin nasıl olması gerektiğine kafa yordum. Bir eğitmen için medeniyetin kalbi çocuklardır. Değişim ancak nesillerin değişimiyle başlar."

Nacer Khemir, Tunuslu bir yönetmen olarak Endülüs'ün kendisi için önemine de değinerek, "Endülüs'te birçok film çektim. Büyük annelerimden birisi Endülüs'tü. Endülüs, Avrupa'da hümanizmin yeşerdiği ilk yer. Birçok Avrupalı Modern Avrupa'nın fikir kaynağını Endülüs olarak görür. Benim için bir arada yaşama kültürünün ve sanatın temel noktasıdır. Eğer bir daha imkanım olursa Endülüs'ü anlatan bir film yaparım." ifadelerini kullandı.

Nacer Khemir kimdir?

Tunus'un Kurba şehrinde 1948'de dünyaya gelen Khemir, küçük yaşlarda klasik Arap kültüründen ve anlatılan hikayelerden etkilenerek sinemaya adım attı.

Khemir, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) aldığı bursla 18 yaşındayken Paris'te film çalışmaları yaptı.

Uluslararası festivallerden çok sayıda ödül alan Tunuslu yönetmenin sevilen filmleri arasında, "Çöl İşaretçileri", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Bab'Aziz" filmlerinden oluşan çöl üçlemesi yer alıyor.

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