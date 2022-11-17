Tuluyhan Uğurlu 20 Kasım'da Meryem Ana Kilisesi'nde konser verecek
Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Kumkapı'da yer alan tarihi Meryem Ana Kilisesi Patrik Mesrob Mutafyan Kültür Merkezi'nde konser verecek.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın Başkenti İstanbul" başlıklı konser 20 Kasım'da 15.00'te gerçekleştirilecek.
Sanatçı, İstanbul'un ilk sahipleri Megralılar, Roma ve Bizans, ardından Osmanlı döneminde İstanbul fotoğrafları eşliğinde sunacağı eserlerle dün, bugün ve yarın arasında köprü kurmayı amaçlıyor.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı keman bölümü öğrencisi, 14 yaşındaki Ceylin Arslan da konserde klasik eserler ve kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla sahne alacak.