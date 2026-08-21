TULIA Projesi Türk edebiyatını Arap dünyasıyla buluşturuyor

Türk edebiyatının Arap dünyasında daha geniş kitlelere ulaşması ve Türkçeden Arapçaya çeviri hareketlerinin hızlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Türk yazarların Arapçaya çevrilen kitapları okuyucuyla buluşuyor.

Yerli ve yabancı okurlarla çevirmenleri bir araya getiren TULIA standı, Türkçeden Arapçaya çevrilen kitaplara ilişkin veri tabanını ve yürütülen çalışmaları görünür kılıyor.

Türk edebiyatının Arapçada hak ettiği yeri alması amacıyla hayata geçirilmiş uluslararası bir yayın projesi olan TULIA, yüzlerce Türk yazarın ve binlerce Türkçe eserin Arapçadaki yolculuğuna katkı sunuyor.

Proje ile Türkçe eserlerin Arapça konuşan okuyucuya ulaşması, Türk yazarlarının Arap dünyasında daha fazla tanınması ve Türk edebiyatının Arapçada daha güçlü bir şekilde yer alması hedefleniyor.

"Şu an elimizde resmi olarak 2018 kitap var"

TULIA Koordinatörü Maram Hanafy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap yayıncılığındaki çeviri envanterini bir çatı altında toplamayı hedefleyen projeyi, yürütülen çalışmaların detaylarını ve fuardaki yansımalarını anlattı.

Hanafy, TULIA'nın Türkçe eserleri Arapçaya kazandıran yayıncılık ekosistemini haritalandıran özel bir platform olduğunu belirterek, "TULIA, Türkçe kitapları Arapçaya çeviren bir platform. Kitapları kendimiz basmıyoruz ama bütün Arap dünyasında hatta Arap dünyasının dışında da varsa bütün dünyada basılmış, Türkçeden Arapçaya çevrilmiş kitapları kendi çatımız altında topluyoruz." dedi.

Sürekli yeniledikleri bir listeleri bulunduğunu, her ay yeni kitaplar basıldıkça bu listeye eklediklerini aktaran Hanafy, "Şu an elimizde resmi olarak 2018 kitap var. Hala da aylık olarak yeni kitaplar çıkmış mı, eskilerden kaçırdığımız var mı, onları kontrol edip ekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Osmanlı tarihi alanında kitap soranlar oluyor"

Hanafy, bu yıl 11. kez düzenlenen fuara TULIA olarak ikinci kez katıldıklarını, geçen seneye göre ilginin daha çok olduğunu, 2024'te başlayan projede giderek daha hızlı bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Fuardaki ziyaretçilerin okuma tercihlerine ve daha çok hangi tür kitapların ilgi gördüğüne de değinen Hanafy, şunları kaydetti:

"Konu olarak tarihe ilgi var, özellikle Osmanlı tarihi alanında kitap soranlar oluyor. Çocuk kitapları da ilgi görüyor. Aralarında tarihin de olduğu kurgu dışı kitaplar, romanlar ve çocuk edebiyatı ürünleri soruluyor. Şu ana kadar bize daha çok tarih kitabı sordular. Diğerlerini tam tanımadıkları için bence aslında. Onları inşallah tanıtmaya çalıştıkça daha çok kişi gelecek diye umuyorum."

"Araplar olarak Türk edebiyatını da öğrenmemiz gerekiyor"

Kuveyt, Suriye ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden gelen kitapseverlerin standa yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Hanafy, çeviri edebiyatın kültürlerarası etkileşimdeki rolüne dikkati çekti.

Türkçeden Arapçaya tercüme edilmiş kitapları okuyucuya tavsiye eden Hanafy, "TULIA'da bütün yayınevlerinin Türkçeden Arapçaya çevrilmiş eserleri var. Edebiyat olarak Amerikan edebiyatını, Latin edebiyatını merak ettiğimiz gibi aslında Türkiye'de yaşayan Araplar olarak Türk edebiyatını da merak etmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Aslen Mısırlı olan Hanafy, çeviri metinleri karşılaştırmalı incelemeyi sevdiğini belirterek, "Türkçe kitapları da okurum çünkü Türkçeyi biliyorum ama ana dilim Arapça olduğu için karşılaştırmalı okumayı çok seviyorum. Çeviriye de ilgim olduğu için böyle ikisini de açıp cümle cümle okuyup, 'Güzel çevirmiş mi, nereleri kaçırmış, Arap okur anlasın diye neleri eklemiş' diye bakmayı seviyorum. Merak ediyorum nasıl çevrildiğini." diye konuştu.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar, 23 Ağustos'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.