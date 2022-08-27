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Kültür

TRT'nin hazırladığı 'İstiklal Yolu: Büyük Taarruz' belgeselinin tanıtımı Afyonkarahisar'da yapıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı "İstiklal Yolu: Büyük Taarruz" belgeselinin tanıtımı ve ilk gösterimi Afyonkarahisar'da yapıldı.

Arif Yavuz   | 27.08.2022
TRT'nin hazırladığı 'İstiklal Yolu: Büyük Taarruz' belgeselinin tanıtımı Afyonkarahisar'da yapıldı Fotoğraf: Arif Yavuz - AA

Afyonkarahisar

TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman, Zafer Meydanı'nda kurulan stantta, AA muhabirine, 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın nasıl yaşanması gerektiğini düşündüklerini, bu sırada belgesel yapma fikrinin doğduğunu söyledi.

Belgesel sunucusu Serdar Kılıç'la toplantılar yaptıklarını belirten Ağırman, "Daha sonra bir piyadenin gözünden Ankara'dan Afyonkarahisar'a kutlu yürüyüşünü Serdar Bey'in anlatımıyla belgesel filmini çektik. Bugün de ilk akşamında galasını yapıyoruz. İnşallah, 30 Ağustos'ta TRT Belgesel ekranlarında olacak. Genel Müdür'ümüz çok büyük katkı ve destek verdi. Genel Müdür'ümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız ve Afyonkarahisar Valiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Serdar Kılıç da o dönem yaşamış piyade ve süvarilerin yaşadıklarını hissedebilmek ve zorlukları deneyimleyebilmek adına belgeseli çektiklerini anlattı.

Belgeselin 100. yıl dolayısıyla zamanlamasının güzel olduğunu aktaran Kılıç, "Burada olmaktan da onur duyuyorum. İnşallah, TRT Belgesel kanalıyla da birçok insana ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, il protokolü ve vatandaşlar, meydana kurulan dev ekranlarda belgeseli izledi.

Gösterimin ardından Karahisar Kalesi'ne ışık gösterimi yapıldı, sanatçı Yücel Arzen, "Zafer'in 100. Yılında Hürriyet Çağrısı" konseri verdi.

Öte yandan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni Muhammet Öztürk'ün koordinasyonunda,15 öğrencinin katkılarıyla Büyük Taarruz'un 100. Yılı'na özel çıkartılan 4 sayfalık "Özel Zafer Yolu" gazetesi, meydandaki vatandaşlara dağıtıldı.

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