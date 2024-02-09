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Kültür

TRT'nin "Gerçek Renkler" belgesel serisi dijital platformlarda yayınlanacak

"True Colours (Gerçek Renkler)" belgesel serisi bu akşam 19.00'da TRT World'ün dijital mecralardaki tüm hesaplarında eş zamanlı yayınlanacak.

Fatih Türkyılmaz  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
TRT'nin "Gerçek Renkler" belgesel serisi dijital platformlarda yayınlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre dijital belgesel serisi, LGBT lobisinin çeşitli alanlarda nasıl baskı oluşturduğunu, lobiler tarafından karlı bir sektöre dönüştürülmesini, cinsiyet ideolojisinin dünyada yarattığı baskıları ve bu dayatmacı ideolojinin etkilerini mağdurlar ve tanıklar aracılığı ile gün yüzüne çıkartacak.

Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve 6 bölümden oluşan belgeselde, farklı ülkelerden 6 tanığın ifadeleri, yorum katılmadan tarafsız şekilde izleyiciye sunulacak.

Belgeselde, LGBT dernekleri tarafından cinsiyet değiştirmesi teşvik edilen bireylerin yaşadığı zorluklar, psikolojik sorunlar ve intihar eğilimleri gerçek tanıklıklarla ele alınıyor.

Aynı zamanda, gittikçe saldırganlaşan ve "özgürlük" adı altında başkalarının özgürlüğüne müdahale eden küresel LGBT lobisinin ve bazı şirketlerin bu pazardan nasıl kar ettikleri, hazırlanan belgeselde ortaya konuyor.

"Cinsiyet" ideolojisinin pedofiliye nasıl zemin hazırladığı ve istismara açık hale getirilen çocukların hikayeleri, mağdur aileler ve görgü tanıkları tarafından TRT World'ün hazırladığı belgeselde anlatılıyor.

Kimliğinin gizli kalmasını isteyen İngiliz bir anne, 14 yaşındaki erkek çocuğunun okulda yanlış yönlendirildiğini ve bu yüzden cinsiyet değiştiren çocuğun yaşadığı psikolojik sorunları tüm gerçekliğiyle belgeselde aktarıyor.

"True Colours (Gerçek Renkler)" belgeselinin tüm bölümleri bu akşam 19.00'da TRT World Youtube hesabından, ilk bölümü ise TRT World'ün X, Instagram, Facebook ve Tiktok sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

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