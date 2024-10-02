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Kültür

TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller 8 Ekim'de sahiplerini bulacak

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın ödül töreni 8 Ekim'de yapılacak.

Zeynep Rakipoğlu  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller 8 Ekim'de sahiplerini bulacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geleceğin iletişimcilerine desteklerini sürdüren TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşıp hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

TRT'nin 10'uncusunu düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda, bu yılın kategorileri radyo programı, radyo drama, canlı yayın sunumu, animasyon film, belgesel film, kısa film, video haber, video içerik, dijital içerik yönetimi, internet haberi, podcast ve iletişim kampanyası olarak belirlendi.

Yarışmada bu yıl yalnızca "iletişim kampanyası" kategorisinde bir tema belirlendi. İletişim kampanyası kategorisinin 2024 teması "60. Yılda TRT" olarak duyuruldu.

TRT'yi, kuruluşunun 60. yılında yayıncılık ekseninde farklılaştıracak, zengin mirasını ve vizyonunu vurgulayacak bir iletişim kampanyasının hazırlanması bekleniyor.

Geleceğin İletişimcileri Haftası kapsamında iletişim alanının duayen isimleri finalistlerle bir araya gelecek. Düzenlenecek etkinlikler kapsamında birbirinden tecrübeli isimler, gerçekleştirilecek söyleşilerde geleceğin iletişimcilerini ve iletişimin geleceğini konuşacak.

Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller, 8 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Yarışmaya 2015'ten bu yana 125 farklı üniversiteden yaklaşık 10 bin 600 genç, 7 bin 890 eserle katıldı ve 634 yarışmacı ödüllendirildi.


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