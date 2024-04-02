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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda alt yaş kategorilerinde yer alan sporcu ve aileleriyle iftar programında konuşuyor.
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Kültür

TRT yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası yapıldı

TRT ortak yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin ilk gösterimi Ankara'da yapıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
TRT yapımı "Ekip: Siberay Güneş Fırtınası" filminin galası yapıldı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Çankaya'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya çok sayıda çocuk, davetliler ve TRT çalışanları aileleriyle katıldı.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan filmin yapımcısı Murat Kaya, TRT Çocuk'ta 2 yıldır gösterimde olan çizgi dizinin, filmini yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Amaçlarının çocuklara siber okuryazarlık kazandırmak olduğunu vurgulayan Kaya, "Dijital ayak izi, siber zorbalık, şifre hırsızlığı gibi günümüzün güncel sorunlarını ekrana taşıyoruz. Çocuklarımızın bunlara maruz kalmaması için alması gereken önlemleri anlatıyoruz." diye konuştu.

Kaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik desteğiyle yaptıkları filmin, okulların ara tatile girdiği 5 Nisan'da vizyona gireceğini söyledi.

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