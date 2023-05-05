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Kültür

TRT radyoları, deprem felaketleri nedeniyle 96'ncı yılını sade bir şekilde kutlayacak

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 6 Mayıs 1927'de Eşref Şefik'in anonsuyla başlayan radyo kuruluşunun 96'ncı yılını, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir şekilde kutlayacak.

İsa Toprak  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
TRT radyoları, deprem felaketleri nedeniyle 96'ncı yılını sade bir şekilde kutlayacak

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin stüdyoya dönüştürülen bodrum katından duyulan, "Alo alo muhterem samiin. Burası İstanbul telsiz telefonu." anonsuyla Türkiye'de radyo yayıncılığı başladı.

Toplumu bilgilendirmek, dünyadan haber vermek, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla türküsüyle, şarkısıyla, masalıyla, destanıyla kültür unsurlarının işlendiği radyolar, 6 Mayıs Radyo Günü'nde 96'ncı yaşını kutluyor.

Depremler nedeniyle sade bir kutlama yapılacak

Radyo Günü, Türkiye'de ilk radyo yayınının başlamasının 96'ncı yılında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir şekilde kutlanacak.

Farklı kimlik ve formatlarda yayın yapan ve karasal vericiler, uydu, web, TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden tüm dünyada dinlenebilen TRT radyoları, bugüne özel olarak yayın içeriklerinde günün anlam ve önemine ilişkin konu ve konuklara yer verecek.

Ayrıca deprem yayınlarının tecrübesi ışığında, radyonun özellikle olağanüstü durumlarda üstlendiği hayati role de vurgu yapılacak.

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