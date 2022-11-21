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Kültür

TRT ortak yapımları "Ceviz Ağacı" ve "Muallim" televizyon izleyicisiyle buluşacak

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metraj filmi "Ceviz Ağacı" bu gece, yönetmen Müslim Şahin'in ilk uzun metraj filmi "Muallim" ise 24 Kasım'da ekrana gelecek.

Ahmet Esad Şani   | 21.11.2022
TRT ortak yapımları "Ceviz Ağacı" ve "Muallim" televizyon izleyicisiyle buluşacak

İstanbul

TRT ortak yapımları "Ceviz Ağacı" ve "Muallim" filmleri, televizyonda ilk kez TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metraj filmi Ceviz Ağacı, bu gece 00.15'te TRT 1'de ekrana gelecek.

Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın'ın rol aldığı ve birçok festivalden ödülle dönen filmin konusu şöyle:

"Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada, kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde insan için özne olarak var olmanın imkanını sorguluyor."

Yönetmen Müslim Şahin'in ilk uzun metraj filmi Muallim ise televizyonda ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 00.00'da TRT 1'de ekrana gelecek.

Film, 2. Abdülhamid Han döneminde Fransa'da mühendislik eğitimi alan bir jön Türk'ün, ülkeye dönüşünde bir köye öğretmen olarak sürgün edilmesini konu alıyor.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen Muallim'de Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Kerim Yağcı, Levent Sülün, Engin Yüksel, Barış Hayta, Yiğit Çelebi, Batuhan Ekşi, Tuğçe Tanıl, Mike Mithcell, Uğur Arslanoğlu, Şendoğan Öksüz ve Hakan Karaman rol aldı.

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