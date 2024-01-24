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Kültür

TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin vizyon tarihi belli oldu

Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için uzun yıllar mücadele veren Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, gelecek ay izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin vizyon tarihi belli oldu

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, daha önce 29 Aralık olarak açıklanan vizyon tarihi ertelenen film, 2 Şubat'ta beyazperdede olacak.

Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstlendi.

Filmde Dr. Sadık Ahmet'i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırdı.

Edirne'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör yer alıyor.

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