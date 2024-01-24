TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin vizyon tarihi belli oldu
Yunanistan'daki Batı Trakyalı Müslüman Türklerin demokratik hakları için uzun yıllar mücadele veren Dr. Sadık Ahmet'in hayatını anlatan TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filmi, gelecek ay izleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, daha önce 29 Aralık olarak açıklanan vizyon tarihi ertelenen film, 2 Şubat'ta beyazperdede olacak.
Senaryosunu Mert Dikmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Hakan Yonat'ın oturduğu filmin yapımcılığını Mahmut Cüneyt Göz, proje tasarımı ve kreatif yapımcılığını ise Muhammet Usta üstlendi.
Filmde Dr. Sadık Ahmet'i ise oyuncu Turgay Aydın canlandırdı.
Edirne'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.