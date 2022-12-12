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Kültür

TRT ortak yapımı "Pota" filmi Venezuela'dan ödülle döndü

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği, TRT ortak yapımı "Pota" filmi, Venezuela'da bu yıl 8. kez düzenlenen "Festival de Cine İnfantil de Ciudad Guayana"da ödüle değer görüldü.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.12.2022
TRT ortak yapımı "Pota" filmi Venezuela'dan ödülle döndü

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, film, 36 ülkeden 11 kategoride 116 filmin yarıştığı festivalin uzun metraj kategorisinde "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.

Dünya prömiyerini İtalya'da "51. Giffoni Film Festivali"nde yapan film, ayrıca bugüne kadar katıldığı yurt içi ve yurt dışı festivallerde birçok ödül kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği film geçen ay da Belarus'ta "28. Minsk Uluslararası Film Festivali"nden "Jüri Özel Ödülü"nü almıştı.

Yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini ele alan filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

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