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Kültür

TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu", 9 Aralık'ta vizyona girecek

Anadolu'nun sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca'nın dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu" filmi, 9 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 23.11.2022
TRT ortak yapımı "Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu", 9 Aralık'ta vizyona girecek

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, yenilenen tasarımıyla gelenekle geleceği buluşturmasının yanı sıra minik seyircileri zamanda yolculuğa çıkaracak.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda 3D olarak seyirci karşısına çıkacak film, Nasreddin Hoca'nın zamanda yolculuk aracına yanlışlıkla giren iki hırsız yüzünden işlerin karışmasını konu alıyor.

Nurullah Yenihan ve Naser Merati'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin müziklerini ise Murat Dalkılıç ve Burak Çambel hazırladı.

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