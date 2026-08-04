TRT ortak yapımı "My Notes on Mars" Venedik Film Festivali'nde yarışacak TRT ortak yapımı "My Notes on Mars" (Mars Notlarım), 2-12 Eylül'de düzenlenecek 83. Venedik Film Festivali'nin "Venice Days" (Venedik Günleri) bölümünde yarışacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Macar yönetmen Lili Horvat'ın imzasını taşıyan film, festivalde dünya prömiyerini gerçekleştirecek ve "Venice Days" bölümünün açılış filmi olarak izleyiciyle buluşacak.

Bilim kurgu ve psikolojik gizem türündeki yapım, Macaristan, Türkiye, Bosna Hersek, Fransa ve Avusturya ortak yapımı olarak hazırlandı.

TRT ortak yapımı film, 2025'te TRT 12 Punto'da verilen Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'nün sahibi oldu. Yapım ayrıca, Lili Horvat'ın İngilizce çektiği ilk uzun metraj film özelliğini taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Mackenzie Davis ile Rupert Friend'in yer aldığı film, parlak bir bilim insanı olan Margot'nun, eşi Sam ve arkadaşlarıyla çıktığı yürüyüş sırasında gizemli şekilde ortadan kaybolmasının ardından yaşananları konu alıyor.

Haftalar sonra yeniden ortaya çıkan Margot'nun geçmişine ilişkin anılarının silinmiş olması ve bambaşka bir kişiye dönüşmesi, hikayenin merkezinde yer alıyor.​​​​​​​