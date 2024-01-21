TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filminin galası yapıldı
Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı "Afacanlar Kampta" filminin galası Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleştirildi.
İstanbul
Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği filmin galasına TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile filmin oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.
Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan TRT Sinema Müdürü Güven, TRT ortak yapımı olarak "Afacanlar Kampta" ile bu sene ikinci filmlerinin vizyona gireceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ortak yapımlarımızdan vizyonda 'Nefes: Yer Eksi İki', 'Aybüke: Öğretmen Oldum Ben', 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gösterime devam ediyor. Bu sefer de bir gençlik filmiyle sinemaseverlerin karşılarında olacağız. Herkesin çok beğendiği bir filmin devam filmiyle sinemaseverlerle buluşuyoruz. Gençlerimize eğlenceli anlar yaşatabilecek, sömestr tatilini değerlendirebilecekleri iyi bir film tavsiye etmiş oluyoruz. 2024 yılının da sinema dolu bir yıl olarak geçmesini temenni ediyoruz."
Oyuncu Berat Efe Parlar, filmin çekimlerinde çok eğlendiklerini ifade ederek "Çok keyifliydi. İlk filmimizin üzerine koyarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Seyircimizi bu sefer daha yoğun aksiyon sahneleri ve daha büyük maceralar bekliyor. Umarım beğenirler." dedi.
Oyuncu Bülent Polat da çocuk filminin bir parçası olmanın kendisi için keyifli bir süreç olduğuna işaret ederek "Yıllarca çocuk tiyatrosu yaptım. Çocuk filminde bir sürü çocukla beraber filmin bir parçası oluyorsunuz. Onların o yüksek enerjilerine adapte olmak keyifliydi. Daha önceki projelerimden sonra böyle eğlenceli bir filmin içinde olmak keyifli oluyor." diye konuştu.
Senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat'ın kaleme aldığı filmde Parlar'ın yanı sıra Bülent Polat, Talha Tosun, Ebrar Alya Demirbilek, Rastin Paknahad ve İrem Tokat rol aldı.
Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyan film, 19 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.