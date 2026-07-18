TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu yıl 8'incisi organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında düzenlenen resepsiyonda dünya sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

TRT Genel Müdürü Sobacı "TRT 12 Punto" kapsamında resepsiyon verdi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu yıl 8'incisi organize edilen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında düzenlenen resepsiyonda dünya sinemasının önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik gerçekleştirilen ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto", dünyanın farklı coğrafyalarından sinema profesyonellerini TRT çatısı altında buluşturdu.

Feriye'de düzenlenen resepsiyona katılanlar arasında Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Romanya Yeni Dalga sinemasının öncüsü Cristi Puiu, Oscar adayı yapımlara imza atan Nadim Cheikhrouha, Venedik Film Festivali Danışmanı Violeta Bava, TorinoFilmLab Program Koordinatörü Angelica Cantisani, Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası Program Direktörü Thomas Rosso, Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar yer aldı.

Resepsiyona ayrıca 12 Punto 2026'da uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 projenin ekipleri de katıldı.

- "Yeni yeteneklerin sinema dünyasıyla buluşmasına ve ortak yapım kültürünün güçlenmesine katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak sinemayı, insanlığın ortak meselelerini görsel ve işitsel gücüyle ele alan insanın acısını, umudunu, arayışını görünür kılan güçlü bir anlatı aracı olarak görüyoruz. Bu anlayışla, nitelikli fikirlerin kuvveden fiile çıkarılmasına, yeni yeteneklerin sinema dünyasıyla buluşmasına ve ortak yapım kültürünün güçlenmesine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlki 2019'da gerçekleştirilen 12 Punto'nun kısa sürede sinema endüstrisinin yakından tanıdığı bir markaya dönüştüğünü ve uluslararası sinema profesyonellerinin saygın buluşma noktalarından biri haline geldiğini aktaran Sobacı, platformun sektöre katkılarını şöyle aktardı:

"12 Punto'da bugüne kadar 24 proje TRT Ortak Yapım Ödülü, 24 proje TRT Ön Alım Ödülü, 21 proje TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü ve 66 proje TRT Kısa Film Yapım Ödülü kazanmıştır. Yaklaşık 250 yapımcı ve yönetmenin film yolculuğuna eşlik eden 12 Punto, her geçen yıl daha güçlü ve daha kapsayıcı bir sinema ekosisteminin oluşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yıl da 30 ülkeden 60'a yakın sinema profesyonelini, 12 Punto çatısı altında buluşturduk."

TRT ortak yapımı filmlerin dünyanın en prestijli festivallerinde elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını belirten Sobacı, "Son beş yılda 119 filmimiz, 1250 festivalde yarıştı. Toplam 593 ödül kazandı. 2026 yılının geride bıraktığımız ilk altı ayında ise 26 filmimiz 60 festivalde yer aldı ve bu festivallerden 15 ödülle döndü. Cannes'dan Toronto'ya, Venedik'ten Şanghay'a, Berlin'den Locarno'ya kadar dünyanın en önemli film festivallerinde ortaya koyduğumuz başarı çizgisi, TRT olarak sinemaya verdiğimiz desteğin uluslararası ölçekte güçlü sonuçlar ürettiğini açıkça gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Bu filmler yaklaşık 15 milyon seyirci tarafından izlendi"

Sobacı, geçmiş yıllarda Cannes'da Altın Palmiye kazanan "Hüzün Üçgeni", Berlin'den İzleyici Ödülü ve Sundance'ten En İyi Yönetmen ödülüyle dönen "Klondike" ile Venedik'te 7 ödül alan "Yeşil Sınır" gibi yapımların birer kilometre taşı olduğunu söyleyerek, TRT'nin küresel sinema arenasındaki güncel başarılarına dair şunları kaydetti:

"Bu yıl, 79. Cannes Film Festivali'nin ana yarışmasında üç TRT ortak yapımı yer aldı. Bunlardan biri 12 Punto jürimize başkanlık eden, iki Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin yönettiği 'Kesişen Hayatlar' filmiydi. Diğer iki yapım ise Andrey Zvyagintsev'in yönettiği ve 12 Punto 2025'te TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'ne layık görülen 'Minotaur' ile Ryusuke Hamaguchi imzalı 'Birdenbire' filmiydi. Bu üç filmin Altın Palmiye için yarışması, bizim için başlı başına önemli bir başarıydı. 'Minotaur'un Büyük Ödül'e, 'Birdenbire'nin ise En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmesi, ortak yapım vizyonumuzun uluslararası ölçekte ulaştığı seviyeyi bir kez daha teyit etti."

Yerli ortak yapımların da uluslararası arenada göğüs kabarttığını ifade eden Sobacı, "Bir Arada Yalnız" filminin Tallinn Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Müzik ödüllerini kazandığını, "Bir Anne Hakkında" filminin Şanghay Film Festivali'nde yarıştığını "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Tavşan İmparatorluğu" ve "Kanto" gibi yapımların ise Antalya, Ankara ve Boğaziçi film festivallerinden çok sayıda ödülle döndüğü bilgisini verdi.

Sobacı, festival başarılarının yanı sıra filmlerin gişede gördüğü karşılığın da kritik önemde olduğunu söyleyerek, 2025 yılı verilerine dair şunları paylaştı:

"Geride bıraktığımız 2025 yılında, Türkiye'de 208 yerli film vizyona girdi ve bu filmler yaklaşık 15 milyon seyirci tarafından izlendi. Bu 208 filmin 10'u, TRT ortak yapımıydı. Bu 10 film, yaklaşık 3,5 milyon izleyiciye ulaştı. Başka bir deyişle, geçtiğimiz yıl TRT ortak yapımları ülkemizde vizyona giren yerli filmlerin yaklaşık yüzde 5'ini oluştururken, toplam seyircinin yüzde 25'i bu filmleri tercih etti. Tüm bu rakamlar, TRT'nin bugün uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyor."

"Sinema, hayattan ve insanın maruz kaldığı adaletsizliklerden yalıtılmış bir sanat değildir"

Elde edilen bu gücün asıl kullanım amacının milli hafızaya sahip çıkmak, hakikatleri görünür kılmak ve sesini duyuramayanların sesi olmak olduğu değerlendirmesini yapan Sobacı, bu yıl 12 Punto'da iki özel başlığa yer verdiklerini açıkladı:

"Bunlardan ilki, 15 Temmuz Destanı'nın 10. yılına özel olarak düzenlediğimiz '12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması'ydı. Yarışmamıza yapılan başvurular arasından üç projeyi seçerek yapım desteği sağladık ve tamamlanan kısa filmleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde burada sinemaseverlerle buluşturduk. Bir diğer özel başlığımız ise Filistin Sineması Özel Bölümü'dür. 12 Punto kapsamında bu yıl üçüncü kez yer verdiğimiz bu bölümde, Filistin'in 2026 Oscar adayı olan TRT ortak yapımı 'Filistin 36' ile jüri üyemiz Nadim Cheikhrouha'nın yapımcılığını üstlendiği 'Hind Rajab'ın Sesi' filmlerinin gösterimlerini gerçekleştirdik."

Bu iki özel bölümün bir araya gelmesinin tesadüf olmadığını ifade eden TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Mahiyetleri ve tarihi bağlamları farklı olsa da onları aynı zeminde buluşturan, zulme karşı direniştir. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak, 12 Punto'yu sinemanın estetik gücünü vicdani ve toplumsal sorumlulukla buluşturan bir zemin olarak büyütmeye devam edeceğiz. Zira bizim nazarımızda sinema, hayattan ve insanın maruz kaldığı adaletsizliklerden yalıtılmış bir sanat değildir. Onun gerçek kudreti, insanı başkalarının acıları ve mücadeleleriyle yüzleştirerek vicdanları diri tutmasında ve adalet duygusunu harekete geçirmesinde yatmaktadır." görüşlerini paylaştı.

12 Punto 2026, yarın düzenlenecek ödül töreni ve gala programıyla birlikte kapanış yapacak.

Törende 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek. Törende ayrıca "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de ilan edilecek. 12 Punto 2026 kapanış programı TRT 2 ekranlarından canlı yayınla seyirciyle buluşacak.

