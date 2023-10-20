Dolar
28.02
Euro
29.67
Altın
1,982.89
ETH/USDT
1,617.80
BTC/USDT
29,948.00
BIST 100
7,601.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Kültür

TRT Belgesel'de yeni yayın dönemi yarın başlıyor

Tarihten maceraya, insan hikayelerinden bilime kadar çeşitli kategorilerde içerikler sunan TRT Belgesel, yeni hikayeleri ve programları seyirciyle buluşturacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
TRT Belgesel'de yeni yayın dönemi yarın başlıyor

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, insan, doğa ve yaşam odaklı yapımları ekrana taşıyan kanalda, yarın başlayacak yeni yayın döneminde, her bölümü merakla beklenen programların yanı sıra 8 yeni program yayınlanacak.

"Yüzyılımdaki Cumhuriyet" adlı yeni belgesel programında, 18 yaşındaki öğrenci Ecrin'in, Cumhuriyet'in soyut ve somut anlamını bulmak için geçmişe doğru çıktığı yolculuk işlenecek. Son yüzyılda yaşamış, insanlığın belleğinde yer etmiş değerlerin Cumhuriyet'le birlikte nasıl var olduğu bazen söyleşilerle, bazen de görüntülerle aktarılacak. Belgeselde, Ecrin ile öğretmen, profesör, işçi, sanatçı, bilim insanı ve yazar gibi farklı mesleklerden 100 yaşına gelmiş kişilerin etkileyici söyleşileri ekranlara taşınacak.

"Ulus'ta Cumhuriyet" programında ise, sanat tarihi uzmanı Dr. Suna Aydın Altay ve Cumhuriyet tarihçisi Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Türk milletinin köklü tarihine dair detayları ele alacak.

TRT Belgesel'in sevilen yüzlerinden biri olan Reshad Strik, "Zorlu İşler" programında yeni ve maceralı işleri deneyimleyecek.

"Bakınız" programında konunun uzmanlarıyla birlikte sürdürülebilirlik kavramı konuşulurken, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde futbolun hiç bilinmeyen rolü, "Gol Atan Cepheye" programında ele alınacak.

Teknoloji projeleriyle geleceği kodlayan gençlerin öyküleri ve başarı hikayelerini yansıtan "Geleceği Kodlayanlar", sıfır atık misyonunu topluma yaymayı amaçlayan "Hedef Sıfır Atık" programı ve Anadolu'nun köylerinde üreterek ve doğayla bütünleşerek yaşayan insanların hikayelerini aktaran "Gün Olur" belgeseli ekranlarda yerini alacak.

"Ulak", "Şehirden Uzakta", "Türkiye'nin Dev Yapıları" ve "Yok Olmadan Keşfet" gibi yapımların da aralarında yer aldığı belgeseller yeni bölümleriyle yolculuğuna devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
Bakan Uraloğlu: Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk fakültesinden mezun olanlara avukat, hakim ve savcı olabilmeleri için ön eleme sınavı getirdik
Olası İstanbul depremi Marmara'da tsunamiye neden olabilir

Benzer haberler

TRT Belgesel'de yeni yayın dönemi yarın başlıyor

TRT Belgesel'de yeni yayın dönemi yarın başlıyor

TRT ortak yapımı Öğretmen filmi 20 Ekim'de vizyona girecek

TRT'nin 100. yıl özel etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi

"14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı

"14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" başvuruları başladı
"Türk Dünyası Sinema Zirvesi" Bakü'de yapıldı

"Türk Dünyası Sinema Zirvesi" Bakü'de yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet