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Kültür

TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

Kültür sanat kanalı TRT 2'de, haziran ayında her gün farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Fatih Türkyılmaz   | 31.05.2022
TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımlarla sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler, her akşam 22.00'de ekrana gelecek.

Orijinal dillerinde sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:

1 Haziran - Kar Beyaz

2 Haziran - Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)

3 Haziran - The Man Who Killed Don Quixote (Don Kişot'u Öldüren Adam)

4 Haziran - Pororoca

5 Haziran - Contact (Mesaj)

6 Haziran - Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

7 Haziran - Kon - Tiki

8 Haziran - Uzak Ülke

9 Haziran - Zalozhniki (Rehineler)

10 Haziran - King of the Belgians (Kayıp Kral)

11 Haziran - Anton

12 Haziran - Dunkirk

13 Haziran - Cleo de 5 a 7 (5'ten 7'ye Cleo)

14 Haziran - La isla mínima (Bataklık)

15 Haziran - Cenneti Beklerken

16 Haziran - Xiang hun nü (Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları)

17 Haziran - Hors normes (Kural Dışı)

18 Haziran - Secret Window (Gizli pencere)

19 Haziran - Fences (Çitler)

20 Haziran - The 39 Steps (39 Basamak)

21 Haziran - Sorkhpust (Müdür)

22 Haziran - Pandora'nın Kutusu

23 Haziran - Los versos del olvido (Unutulmuş Dizeler)

24 Haziran - Girafada (Zürafa)

25 Haziran - L'odyssée (Derinliklere Yolculuk)

26 Haziran - Trautmann

27 Haziran - Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)

28 Haziran - Shyrakshy (Işığın Muhafızı)

29 Haziran - Yarım

30 Haziran - Eldfjall (Yanardağ)


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