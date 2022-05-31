TRT 2'de her akşam bir film sinemaseverlerle buluşacak
Kültür sanat kanalı TRT 2'de, haziran ayında her gün farklı bir film sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
İstanbul
Televizyonda ilk kez yayımlanacak yapımlarla sinema dünyasında önemli yeri olan ve ödüllü filmler, her akşam 22.00'de ekrana gelecek.
Orijinal dillerinde sinemaseverlerle buluşacak filmler şöyle:
1 Haziran - Kar Beyaz
2 Haziran - Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)
3 Haziran - The Man Who Killed Don Quixote (Don Kişot'u Öldüren Adam)
4 Haziran - Pororoca
5 Haziran - Contact (Mesaj)
6 Haziran - Of Human Bondage (İnsanın Esareti)
7 Haziran - Kon - Tiki
8 Haziran - Uzak Ülke
9 Haziran - Zalozhniki (Rehineler)
10 Haziran - King of the Belgians (Kayıp Kral)
11 Haziran - Anton
12 Haziran - Dunkirk
13 Haziran - Cleo de 5 a 7 (5'ten 7'ye Cleo)
14 Haziran - La isla mínima (Bataklık)
15 Haziran - Cenneti Beklerken
16 Haziran - Xiang hun nü (Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları)
17 Haziran - Hors normes (Kural Dışı)
18 Haziran - Secret Window (Gizli pencere)
19 Haziran - Fences (Çitler)
20 Haziran - The 39 Steps (39 Basamak)
21 Haziran - Sorkhpust (Müdür)
22 Haziran - Pandora'nın Kutusu
23 Haziran - Los versos del olvido (Unutulmuş Dizeler)
24 Haziran - Girafada (Zürafa)
25 Haziran - L'odyssée (Derinliklere Yolculuk)
26 Haziran - Trautmann
27 Haziran - Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)
28 Haziran - Shyrakshy (Işığın Muhafızı)
29 Haziran - Yarım
30 Haziran - Eldfjall (Yanardağ)
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