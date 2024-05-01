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Kültür

TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, mayıs boyunca her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

Fatih Türkyılmaz  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
TRT 2, her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerle buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Bugün "Ayrı Dünyalar" (Ouistreham), yarın "Binici", 3 Mayıs'ta "Kızıl Elma", 4 Mayıs'ta "Uçan Balık Boğulmaz", 5 Mayıs'ta "Hugo", 6 Mayıs'ta "Paris, Texas", 7 Mayıs'ta "Babam", 8 Mayıs'ta "Güvercin Hırsızları", 9 Mayıs'ta "İtalyan Yazı" (Made In Italy), 10 Mayıs'ta "Şapel", 11 Mayıs'ta "Sanat Okulu 1994", 12 Mayıs'ta "Fatıma", 13 Mayıs'ta "Solaris", 14 Mayıs'ta "Atlantik", 15 Mayıs'ta "Beyaz Balina" filmleri izlenebilecek.

"Her Şeye Rağmen" adlı yapım 16 Mayıs'ta izleyiciyle buluşurken, 17 Mayıs'ta "Kurban", 18 Mayıs'ta "Başyapıtım", 19 Mayıs'ta "Koro", 20 Mayıs'ta "Farha", 21 Mayıs'ta "Bazen, Daima, Asla" 22 Mayıs'ta "Ceviz Ağacı", 23 Mayıs'ta "Proxima", 24 Mayıs'ta "3000 Gece", 25 Mayıs'ta "Yürüyebildiğim Kadar Uzağa", 26 Mayıs'ta "Aşıklar Şehri", 27 Mayıs'ta "Terzi", 28 Mayıs'ta "Kelime", 29 Mayıs'ta "Kumbara", 30 Mayıs'ta "Nefes", 31 Mayıs'ta ise "Mutfak Taburu" filmi ekrana gelecek.

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