TRT 2, eylül ayında "Yeryüzünde Sakin Bir Yer" temasıyla insanın dünyadaki yerini, aidiyet duygusunu, huzur ve hafıza arayışını odağına alan filmleri izleyicilerle buluşturacak.

TRT 2 eylül ayında sinemaseverleri aidiyet ve hafıza hikayeleriyle buluşturacak TRT 2, eylül ayında "Yeryüzünde Sakin Bir Yer" temasıyla insanın dünyadaki yerini, aidiyet duygusunu, huzur ve hafıza arayışını odağına alan filmleri izleyicilerle buluşturacak.

Usta yönetmenlerin imzasını taşıyan seçkide Japonya'dan İspanya'ya, Güney Afrika'dan Tataristan'a uzanan geniş bir coğrafyadan yapımlar yer alacak. Uluslararası festivallerde öne çıkan ve TRT 2'de ilk kez ekrana gelecek filmler de eylül programının dikkat çeken yapımları arasında bulunacak.

Eylül seçkisinin prömiyerleri arasında Tilda Swinton'ın hem anne hem de kız karakterini canlandırdığı Venedik Film Festivali'nde yarışan filmi "Sonsuz Sır", Shanghai Film Festivali'nden iki ödülle dönen "Can Kulağıyla", tamamı Rohingya dilinde çekilen ve Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanan "Kayıp Toprak" ile Toronto Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kanada Filmi" ödülüne layık görülen "Çobanlar" yer alacak.

Akdeniz coğrafyasında hayata yeniden tutunma çabasını anlatan "Cam Plaj", 1968 Johannesburg'undaki apartheid rejimine odaklanan "Çamaşırhane" ve düş ile gerçeği iç içe geçiren "Eşik" de TRT 2 ekranlarında ilk kez izleyicilerle buluşacak.

Seçkide festival ödülleriyle öne çıkan yapımların yanı sıra farklı ülkelerin sinemasından örnekler de yer alacak. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödülle dönen TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu", Bülent Emin Yarar'ın başrolünde yer aldığı "Hakkı", Tataristan sinemasından "Molla" ve Wim Wenders'ın Cannes'da ödüle layık görülen "Mükemmel Günler" filmleri de yayımlanacak.

Ayın ilk yarısında farklı coğrafyalardan hikayeler ekrana gelecek

TRT 2'nin eylül programı, 1 Eylül'de "Dipte" filmiyle başlayacak. 2 Eylül'de "Cennetin Yanındaki Köy", 3 Eylül'de "Jackie", 4 Eylül'de "Benim Adım Nero", 5 Eylül'de "Sonsuz Sır", 6 Eylül'de "Can Kulağıyla", 7 Eylül'de "Öğretmen", 8 Eylül'de "Kutup", 9 Eylül'de "Mavzer", 10 Eylül'de "Son Çekiç Darbesi", 11 Eylül'de "İnişli Çıkışlı Bir Öykü", 12 Eylül'de TRT 2 ekranlarında ilk kez yayımlanacak "Kayıp Toprak"ın ardından 13 Eylül'de "Cam Plaj", 14 Eylül'de "Girişte" ve 15 Eylül'de "127 Saat" gösterilecek.

TRT ortak yapımı "Tavşan İmparatorluğu" 16 Eylül'de, "Haber Merkezi" 17 Eylül'de, "Çamaşırhane" 18 Eylül'de ve "Eşik" 19 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Programın ikinci yarısında da farklı tür ve coğrafyalardan yapımlar ekrana taşınacak. 20 Eylül'de TRT 2'de ilk kez yayımlanacak "Çobanlar", 21 Eylül'de "Çalışmak İçin İyi Bir Gün", 22 Eylül'de "Sorgu", 23 Eylül'de "Hakkı", 24 Eylül'de "Toprak Uğruna", 25 Eylül'de "Molla", 26 Eylül'de Hayao Miyazaki imzalı "Çocuk ve Balıkçıl", 27 Eylül'de "Mükemmel Günler", 28 Eylül'de "Komşuluk Halleri", 29 Eylül'de "Güneşin Çocukları" ve 30 Eylül'de "Gölgeler ve Suretler" ekrana gelecek.

Tüm filmler, eylül ayı boyunca saat 21.30'da TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.