TRT 1'in yeni aile dizisi "Evlilik Güzeldir" izleyiciyle buluşacak

Kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan’ın üstlendiği dizinin yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker, yönetmenliğini Şafak Bal ve Serap Danış Koçman üstleniyor. Senaryo ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi imzası taşıyor.

Dizi, nikah memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hikayesi üzerinden modern toplumda aile, evlilik, kuşak çatışması ve mahalle dayanışmasını sıcak, duygusal ve mizahi bir dille anlatıyor. Yapım, bir aşk hikayesine odaklanmak yerine, aile olma halini ve İstanbul’un samimi mahalle kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor.

"Türk kadınının güçlü taraflarını hepimizde tek tek göreceğiz"

Başrol oyuncularından Hande Soral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynadığı Zeynep karakterinin kendisine benzediğini ve bu nedenle rolü canlandırırken zorlanmadığını anlattı. "Benim hayatıma yakın. Evin en büyüğü olma, abla olma, kardeşleriyle bir arada olup onların sorumluluklarını paylaşma, onlara yardımcı olma bu karakterin özellikleri." dedi.

Dizideki kadın karakterlerin güçlü duruşuna da değinen Soral, şöyle devam etti:

"Annemiz, daha kızlar küçükken vefat etmiş ama ben onun sorumluluğunu almışım. Babaannemiz bütün evi çekip çevirebilecek, bütün sorumluluğu alabilecek bir kadın. Büyük ihtimalle annemiz varken de öyleydi. Kızların hepsi kendi ayaklarının üstünde duran, çalışan, başaran, kendi kendine yetebilen kızlar. O yüzden bence tüm kadınların, tüm Türk kadınının güçlü taraflarını hepimizde tek tek görüyor olacağız."

"Entrika ve şiddet içermiyor"

Babaanne rolündeki Yıldız Kültür ise dizinin sıcak bir aile dizisi olduğunu ve herkesin zevkle çalıştığını vurgulayarak, "Uzun zamandır içinde olmak istediğim bir dizi oldu bu. Bunu görünce tabii ki severek kabul ettim." dedi.

Entrika ve şiddet içermediği için diğer dizilerden ayrıştığını kaydeden Kültür, “Tabii aile içinde, kardeşler arasında tartışmalar olur her zaman ama kısa sürer yani o sıcaklığı kaybetmez insan. Bu da öyle bir dizi olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

İlk dizi deneyimini yaşayacak olan oyuncu Feride Bağ, canlandırdığı Bahar karakterinin evin en küçüğü ve Z kuşağını temsil eden, zaman zaman asi ama ailesine bağlı bir genç olduğunu aktardı.

Oyunculuk kariyerinde uzun bir yol izlemek istediğini belirten Bağ, “Her türlü projeyi, her türlü karakteri deneyimlemeyi çok isterim. Başka hayatlar, başka deneyimler olacak çünkü benim için.” dedi.

"Baba, azarlayan değil de bir bakışıyla her şeyi anlatan baba"

Fikret Kuşkan, canlandırdığı Mesut Bahtiyar karakterinin vicdanlı ve geleneklerine bağlı bir aile büyüğü olduğunu söyledi.

Canlandırdığı karakterde kendi yaşamından da izler bulduğunu belirten Kuşkan, bugüne kadar oynadığı baba karakterlerinin ortak yönünün şefkat ve sevgi olduğunu söyledi.

Kuşkan, sopasını sallayan, azarlayan değil de bir bakışıyla her şeyi anlatan şefkatli, sevecen baba rollerini kabul ettiğini aktararak, sert ve despot karakterleri canlandırmayı tercih etmediğini vurguladı.

Oyuncu Cansu Savcı, Mesut Bahtiyar'ın ikinci kızı Nergis'i canlandırdığını belirterek, çiçekçi olan karakter için "Naif, fazla empatik bir karakter. Naif görünmesinin ardında kardeşlerini çok sarıp sarmalayan, bence gizli bir aslan var. Korumacı bir karakter." ifadelerini kullandı.

Nil Sude Albayrak da kariyerine odaklanan, özgürlüğüne düşkün, aşka çok inanmayan üçüncü kız kardeşi oynadığını dile getirdi.

Oyuncu İlayda Alişan ise canlandırdığı dördüncü kız kardeşin diğerlerine göre daha duygusal ve romantik bir yapıya sahip olduğunu aktardı.

Alişan, "Annelerini kaybettiği dönem içinde sanırım diğer kardeşlerden biraz daha fazla etkilenmiş ve psikolojik rahatsızlıklar, buhranlar yaşamış diyebilirim. Ama onun bu sıcak ailesi ve sıcacık, sımsıcacık ona sarılan babası sayesinde bunların üstesinden gelmeyi başarmış." dedi.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Emre Bey, Seçkin Özdemir, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm ve Anastasia Geptina yer alıyor.

Hazırlık sürecinde aile yılı ve farkındalık çalışmaları da dikkate alındı

Dizinin hazırlık sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025’in “Aile Yılı”, 2026-2035 döneminin ise “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesi sonucu aile kurumuna yönelik farkındalık çalışmaları da dikkate alındı.

TRT yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre dizi, aile bağları, kuşaklar arası iletişim, dayanışma ve birlikte yaşama kültürünü merkeze alan hikayesiyle toplumsal tartışmalara dramatik bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Dizi, değişen şehir yaşamı içinde aileyi yeniden yorumlayan ve evlilik kurumunu bugünün diliyle ele alan bir aile dizisi olarak tasarlanıyor.