Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl 8. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" başladı.

"TRT 12 Punto", 8. kez sinemaseverlerle buluşuyor Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl 8. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" başladı.

Feriye'de düzenlenen basın ve sinema camiasından isimlerin katıldığı açılış toplantısında, TRT Genel Sekreteri Mesut Eker ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, bu yılki etkinlik takvimine ve programın içeriğine ilişkin bilgileri paylaştı.

"Filistin 36" filminin yapımcısı Ossama Bawardi ve başrol oyuncusu Karim Daoud Anaya da etkinliğe katılarak, soruları cevaplandırdı.

Mesut Eker, 12 Punto'nun 19 Temmuz'a kadar İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirterek, yaklaşık 30 ülkeden 60'a yakın uluslararası konuğun etkinlikte ağırlanacağını söyledi.

Bu yıl 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla programa özel bir bölüm eklendiğini dile getiren Eker, Filistin Sineması özel bölümünün de üçüncü kez düzenleneceğini aktardı.

Eker, "Sinemaya destek sunmak açısından çok önemli bir organizasyon. Burada da TRT olarak her zaman sinemanın, sinemacıların ve senaristlerin yanında olduğumuz bir etkinlik." dedi.

119 film 1250 festivalde yarıştı

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise TRT'nin ortak yapımı kapsamında desteklenen filmlerin uluslararası alanda önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Son 5 yılda TRT ortak yapımı veya destekli 119 filmin 1250 festivalde yarıştığını ve gösterildiğine işaret eden Güven, bu yapımların toplam 593 ödül kazandığını ifade etti.

Güven, yalnızca bu yıl 26 filmin 60 festivalde yer aldığını ve 15 ödül kazandığını aktararak, TRT destekli yapımların Cannes, Venedik, Berlin, Toronto, Sundance, Şanghay ve Tokyo gibi uluslararası festivallerde gösterildiğini dile getirdi.

Şanghay Film Festivali'nde TRT destekli iki filmin ödül aldığını söyleyen Güven, geçen yıl 12 Punto'da desteklenen projelerin de uluslararası festivallerde gösterilmeye devam ettiği bilgisini verdi.

TRT'nin bugüne kadar 24 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 24 projeye TRT Ön Alım Ödülü ve 21 projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü verdiğini belirten Güven, toplamda 250 yapımcı ve yönetmenin projelerine destek sağlandığını kaydetti.

Uluslararası sinema profesyonelleri Türk projeleriyle buluşacak

Yaklaşık 30 ülkeden 60'a yakın uluslararası konuğun etkinliğe katılacağını ifade eden Güven, festival yöneticileri, ortak yapım marketlerinin temsilcileri, yapımcılar ve satış ajanslarının Türkiye'de geliştirilen projeleri değerlendireceğini anlattı.

Faruk Güven, uluslararası danışmanların finalist projelere senaryo, yapım ve sunum alanlarında danışmanlık verdiğini ve bu çalışmaların projelerin uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde yer almasına katkı sunduğunu belirtti.

Bu yıl jüri üyeleri arasında İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Romanyalı yönetmen Cristi Puiu ile uluslararası sinema sektöründen yapımcı ve festival temsilcilerinin yer aldığını aktaran Güven, ödül töreninde üç TRT Ortak Yapım Ödülü, üç TRT Ön Alım Ödülü ve Uluslararası Ortak Yapım Ödülü'nün sahiplerini bulacağını kaydetti.

"15 Temmuz'a özel bölüm"

Güven, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla bu yıl ilk kez özel bir bölüm hazırlandığını belirterek, ocak ayında düzenlenen senaryo yarışmasına başvuruların yapıldığını söyledi.

Başvurular arasından seçilen üç senaryonun filme dönüştürüldüğüne işaret eden Güven, "15 Temmuz akşamı burada (filmleri) ilk kez izleyicilerle buluşturacağız. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle söyleşi de gerçekleştirilecek." dedi.

Güven, TRT ortak yapımı "Filistin 36" filminin 7 Ekim 2023'ten önce geliştirilmeye başlandığını ve savaş nedeniyle çekim sürecinin aksamasına rağmen filmin tamamlandığını da hatırlattı.

Filmin Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki gösteriminde yoğun ilgi gördüğünü aktaran Güven, "Bu davayı anlatmak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 17 Temmuz'da Türkiye'de de vizyona girecek. Bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

TRT ortak yapımları ve ödüllü filmler gösterilecek

12 Punto kapsamında TRT ortak yapımları ile ödüllü filmlerin gösterimleri de gerçekleştirilecek. Feriye Bahçesi'ndeki açık hava gösterimlerinde, 15 Temmuz Kısa Film Yarışması'nda ödül alan "10 Kere Daha", "32 Dakika" ve "Dünyanın Bütün Şafakları" adlı kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

"Filistin Sineması Özel Bölümü" kapsamında ise TRT ortak yapımı "Filistin 36", 17 Temmuz'daki vizyon gösteriminden önce 16 Temmuz'da 12 Punto çerçevesinde açık havada ön gösterimle seyirci karşısına çıkacak. Program kapsamında ayrıca Kaouther Ben Hania'nın yönettiği "Hind Rajab'ın Sesi" filmi gösterilecek ve gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi gerçekleştirilecek.

Panel ve ustalık sınıfları düzenlenecek

12 Punto kapsamında panel, ustalık sınıfı, söyleşi, sunum ve film gösterimlerinden oluşan program sinemaseverlerle buluşacak. Kreatif yazarlık, senaryo ve telif hakları, yapay zekanın sinemada kullanımı, uluslararası film geliştirme ekosistemi, yapımcılık stratejileri ve çocuk sineması gibi başlıklarda etkinlikler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında Romanyalı yönetmen Cristi Puiu ile İranlı yönetmen Asghar Farhadi, "Yönetmenlik Sanatı" başlıklı ustalık sınıflarında deneyimlerini paylaşacak. Etkinliklerin tamamı ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenecek.

Her akşam TRT 2 ekranlarında canlı yayımlanacak "12 Punto Özel" programında ise sinema dünyasından konuklarla söyleşiler, finalist projelerle röportajlar ve etkinliklerden görüntüler izleyiciyle buluşacak. 12 Punto'nun 19 Temmuz'daki kapanış ve ödül töreni de TRT 2'den canlı yayımlanacak.