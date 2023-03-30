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Kültür

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi iki ayda 17 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Edirne'de, bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğa Tarihi Müzesini 2 ayda 17 binden fazla kişi ziyaret etti.

Gökhan Zobar  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi iki ayda 17 binden fazla ziyaretçi ağırladı

Edirne

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzede sergileniyor.

"Yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayan müze, 734 türden 1923 örneğe ev sahipliği yapıyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımıyla ocak ayında açılan müze kısa sürede 6 bin 215'i çocuk olmak üzere 17 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, müzenin Edirne ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Müzenin ziyaretçilerine bitki ve hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı sağladığını aktaran Tabakoğlu, "Müzemizde her dereceden öğrencimiz, kitaplarda gördükleri canlıları bizzat müşahede edebiliyor. Müzemizin düzenlenmesinde ve faaliyetlerinde göstermiş oldukları gayretlerden ötürü Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe'ye, Müze Müdürü Özmen Yeltekin'e ve emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Doğa Tarihi Müzesi, pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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