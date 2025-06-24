THK'nın 100. yılına özel "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi
Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi.
Ankara
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THK işbirliğiyle Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sahnelenen oyun, Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alıyor.
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Yönetmenliğini Orhan Karataş'ın üstlendiği ve Tahsin Murat Demirbaş'ın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyunun gösterimine, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç da katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.