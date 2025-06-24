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Kültür

THK'nın 100. yılına özel "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi

Türk Hava Kurumunun (THK) 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi.

Şeyma Güven  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
THK'nın 100. yılına özel "Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş" oyunu sahnelendi Fotoğraf: Didem Mente - AA

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THK işbirliğiyle Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde sahnelenen oyun, Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alıyor.

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Yönetmenliğini Orhan Karataş'ın üstlendiği ve Tahsin Murat Demirbaş'ın performansıyla sahnelenen tek kişilik oyunun gösterimine, THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç da katıldı.

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