Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi ile içinde yer alan Paraşüt Kulesi'nde, yazın çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

THK Müzesi ve Paraşüt Kulesi, çocuklara havacılığı sevdirecek etkinliklere ev sahipliği yapacak Türk Hava Kurumu (THK) Müzesi ile içinde yer alan Paraşüt Kulesi'nde, yazın çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, havacılık açısından büyük önem taşıyan ve 287 metrekare kapalı, 7 bin 294 metrekare açık alandan oluşan THK Müzesi, 19 Mayıs 2002'de ziyarete açıldı. Müze yerleşkesinde Rus ve Türk mühendisler tarafından inşa edilen Paraşüt Kulesi ise 1937 yılında dönemin Başbakanı Celal Bayar tarafından faaliyete geçirildi.

Yerli ve yabancı turistler tarafından yıl boyu ziyaret edilen müze, açık ve kapalı alanların yanı sıra atlama kulesinden oluşuyor.

Orijinal uçakların sergilendiği müzede, tarihi nitelikteki belgeler de meraklıların ilgisine sunuluyor. THK ve Türk sivil havacılık tarihine ilişkin 743 eser, belge ve fotoğrafın yer aldığı müze her yaştan ziyaretçiyi ağırlıyor.

Müze ve Paraşüt Kulesi'nde ilk yaz okulu

THK Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, AA muhabirine, tarihi eserlerin yanı sıra orijinal uçakların da sergilendiği müzeye herkesi beklediklerini söyledi.

Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla yakın temasta olduklarını belirten Ünal, "Amacımız müzeye gelen ziyaretçi sayısını artırmak. Ziyaretçiler, Ankara'nın merkezinde yer alan müzeyi gezdikten sonra çay-kahve içerken çocukları da parkta oynayabilecek. Şehrin ortasında nefes alabilecekleri tarihi bir alan. Müze kısmı, bahçemiz ve kafe bulunuyor. Vatandaşlar, aileleriyle gelip, uçakların altındaki banklarda oturup çay, kahve içebilir, çocukları parkta oynayabilir. Amacımız sportif havacılığın her alanında gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak." dedi.

Ünal, bu yıl ilk kez THK Müzesi ve Paraşüt Kulesi'nde çocuklara ve gençlere havacılığı sevdirmek amacıyla yaz okulu düzenleneceği bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Kanatlarını Keşfet-Yaz Okulu ile 11-17 yaşındaki gençleri havacılıkla buluşturacağız. Keşif programı, uçuş simülatörü ve VR deneyiminin ardından katılımcılar, eğitmenler eşliğinde 'ATA Model Uçağı'nı yaparak model uçakçılığın temel aşamalarını öğrenecek. 30 Haziran-28 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek program 4 gün sürecek. Katılım bedeli öğlen yemekleri dahil 2 bin lira olacak. Katılım sertifikasının da verileceği programda kontenjan 10 kişiyle sınırlı olacak."

"Amacımız çocukları havacılıkla tanıştırmak"

Ünal, ayrıca 6-11 yaşındaki çocuklara yönelik de günübirlik eğitim verileceğini dile getirerek, "Amacımız çocukları havacılıkla tanıştırmak. Müzede gerçekleştirilecek Kanatlarını Keşfetme Etkinliği'nde çocuklar, müze gezisi, keşif kartları, VR uçuş deneyimi, model uçak yapımı, hava aracı boyama etkinliği ve bilgi yarışması, hatıra fotoğrafı çekimiyle eğlenceli havacılık deneyimi yaşayacaklar. Yaz boyunca devam edecek etkinliğe katılım ücreti 400 lira, kontenjan ise 20 kişiyle sınırlı olacak. Etkinlik için 0 (312) 303 73 80 numaralı telefona kayıt yaptırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​