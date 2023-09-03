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Kültür, TEKNOFEST

TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi

TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisi ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi Fotoğraf: Fatma Sevinç Çetin/AA

Ankara

Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'teki sergiye ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, serginin festivalin ruhuna uygunluğu için özel çalışma yürüttüklerini ve objeleri özenle seçtiklerini belirtti.

Sergi koleksiyonunda çeşitli kategorilerde eserler bulunduğunu aktaran Turhal, en dikkat çeken eserlerin Lagari Hasan Çelebi'nin Sultan 4. Murat'a gösteri yaptığı roket, Takiyüddin'in sanayi devrimi öncesinde icat ettiği buharlı döner aleti ve usturlap​​​​​​​lar olduğunu söyledi.


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