TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi
TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi işbirliğiyle düzenlenen "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisi ziyaretçilerin uğrak noktalarından oldu.
Ankara
Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'teki sergiye ilişkin AA'ya açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, serginin festivalin ruhuna uygunluğu için özel çalışma yürüttüklerini ve objeleri özenle seçtiklerini belirtti.
Sergi koleksiyonunda çeşitli kategorilerde eserler bulunduğunu aktaran Turhal, en dikkat çeken eserlerin Lagari Hasan Çelebi'nin Sultan 4. Murat'a gösteri yaptığı roket, Takiyüddin'in sanayi devrimi öncesinde icat ettiği buharlı döner aleti ve usturlaplar olduğunu söyledi.
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