Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,913.30
BTC/USDT
101,646.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi

Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarında sona gelindi.

Fırat Çakır  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

"Geleceğe Miras" Projesi kapsamında yıl boyunca devam eden kazı çalışmalarında şu ana kadar ana tanrıça ve sağlık tanrısı heykelleri, tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen ad), ilaç fırını ve çeşitli sikkeler bulundu.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Trakların dünyanın kültür tarihi açısından önemli bir medeniyet olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarının bu yıl Hera Kybele Kutsal Alanı'nda yoğunlaştığını aktaran Atik, "Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmalarımızı kısa zamanda sonlandıracağız."dedi.

Atik, Hera Kybele Kutsal Alanı'nı gün yüzüne çıkartmak ve turizme kazandırmak istediklerini belirtti.

Kazılarda özellikle milattan önce 4. yüzyıla ait mekanların gün yüzüne çıkartıldığını anlatan Atik, "Çok sayıda Hera Kybele heykelcikleri, dokuma tezgahı ağırlıkları bulduk. Dokumacılığın koruyucusu gibi olmalı burada tanrıça. Bazı tanrı ve tanrıçalar belli meslek kollarını desteklerler. Burada Hera Kybele, dokumacılığı destekliyor." diye konuştu.

"Dokumacılıkla ilgili büyük faaliyet bulunuyor."

Atik, kazı çalışmalarında elde ettikleri bilgileri sürekli kamuoyu ile paylaşmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Trakların dokuma konusunda kendilerini oldukça geliştirdiklerini belirten Atik,"Trakların madenciliği, dokumacılığı ve kendilerine özgü pişmiş toprak kapları var. Burada dokumacılıkla ilgili büyük faaliyet bulunuyor. Aynı zamanda mureksler var ve bunlarla özel boya üretmek mümkün. Kralın elbisesi mureksle boyalıydı. Yani elbiselerini kendileri dokumuş ve kendileri boyamışlar." ifadelerini kullandı.

Atik, tapınağın üzerine koruma amaçlı bir çatı yapılacağını ve ziyaretçilere tapınağın farklı evrelerinin anlatılacağı bir sistem tasarladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Demir yollarıyla 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı
Mizah videolarına "yasa dışı bahis" reklamı gizleyenlere ceza uyarısı
Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye'de kasım ayı yağışları ortalaması geçen yıla göre yüzde 50 azaldı
Lohusa depresyonu yaşayan annelere çevrim içi terapi

Benzer haberler

Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi

Tekirdağ'daki Hera'nın Şehri'nde bu yılın kazılarında sona gelindi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet