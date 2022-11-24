Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,756.90
ETH/USDT
1,194.10
BTC/USDT
16,569.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Düzce Kent Merkezinde kurulan çadırkentten yayındayız.
logo
Kültür

Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lisenin öğrencileri, Bismil'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Neşe Alten ile babası Hasan Alten'in yaşamının anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi.

Uğur Arslan   | 24.11.2022
Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesince, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi salonunda program düzenlendi.

Lise öğrencilerinin programda sahnelediği, şehit öğretmen Neşe Alten ve babasının yaşamından kesitlerin sunulduğu oyun, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Programda Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi ve müzik dinletisi sunuldu.

Programı, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kamu kurum müdürleri ve öğretmenler izledi.

Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmişti.

Alten'in 85 yaşındaki annesi Nazife Alten de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 26 Ekim 2022'de yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesi Düzce ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Artvin'de 7 kestane "anıt ağaç" olarak tescillendi
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlara yemek ikramı yapılıyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

Tekirdağ'da liseliler şehit öğretmen Neşe Alten'in anlatıldığı tiyatro oyunu sahneledi

Tekirdağ'da ulaşıma lodos engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Trakya'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Milli tekvandocu Ahmet Yılmaz'ın hedefi Balkan Şampiyonası'nda altın madalya

Milli tekvandocu Ahmet Yılmaz'ın hedefi Balkan Şampiyonası'nda altın madalya
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet