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Kültür

Tekirdağ'a gelen Macar gazeteciler Rakoczi Müzesi ve Macar Anıtı'nı gezdi

Tekirdağ'a, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Macaristan'dan gelen basın mensupları, Rakoczi Müzesi, Macar Anıtı, Macar Kültür Evi ve Mikes Kelemen Parkı'nı ziyaret etti.

Mesut Karaduman  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Tekirdağ'a gelen Macar gazeteciler Rakoczi Müzesi ve Macar Anıtı'nı gezdi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Macar gazeteciler, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Daha sonra Macar Kültür Evi'ni ziyaret eden konuk gazeteciler, sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı'nda bulunan Macar Anıtı ve Mikes Kelemen Parkı'nda incelemelerde bulundu, burada fotoğraf çektirdi.

Türk Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Tekirdağ'ın Macarlar için önemli bir kent olduğuna işaret eden Dalgıç, "Rakoczi onların çok değer verdiği bir komutanları, dolayısıyla da Macar halkı Tekirdağ'ımızı çok iyi tanıyor ve gezilerine mutlaka dahil ediyor." dedi.

M1 TV muhabiri Bulchu Pekh de Rakoczi Müzesi'ni kente gelen bütün Macarların ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk-Macar dostluğunun çok anlamlı olduğunu belirten Pekh, "Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için de Türk-Macar dostluğu önemli. Rakoczi'nin anıları bizim için değerli. Buradaki çekimlerimizi geri dönünce izleyicilerimizle de paylaşacağız." diye konuştu.

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