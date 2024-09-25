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Kültür

TBMM Başkanı Kurtulmuş vefatının 12. yılında Neşet Ertaş'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 12. yılında Neşet Ertaş'ı andı.

Ahmet Alp Özden  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş vefatının 12. yılında Neşet Ertaş'ı andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halk müziğinin mihenk taşlarından, Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum. Yüreğimize işleyen sözleri, eşsiz sesi ve şaheserleriyle vefatından sonra dahi kültür mirasımıza değer katmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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