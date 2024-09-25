TBMM Başkanı Kurtulmuş vefatının 12. yılında Neşet Ertaş'ı andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 12. yılında Neşet Ertaş'ı andı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halk müziğinin mihenk taşlarından, Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum. Yüreğimize işleyen sözleri, eşsiz sesi ve şaheserleriyle vefatından sonra dahi kültür mirasımıza değer katmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
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Türk halk müziğinin mihenk taşlarından, Bozkırın Tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 25, 2024
Yüreğimize işleyen sözleri, eşsiz sesi ve şaheserleriyle vefatından sonra dahi kültür mirasımıza değer katmaya devam edecek. pic.twitter.com/mTy65frJf7