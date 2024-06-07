TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatlarının seneidevriyesinde edebiyatımızın müstesna isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyorum. Kendilerini bıraktıkları eserleri, kelamları ve duruşlarıyla her daim hayırla yad edeceğiz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Vefatlarının sene-i devriyesinde edebiyatımızın müstesna isimleri, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlâna İdris Zengin'i rahmetle anıyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 7, 2024
Kendilerini bıraktıkları eserleri, kelâmları ve duruşlarıyla her daim hayırla yâd edeceğiz. Mekânları cennet olsun. pic.twitter.com/TZEFKB8ydQ