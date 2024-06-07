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Kültür

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, edebiyatçılar Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Gazi Nogay  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatlarının seneidevriyesinde edebiyatımızın müstesna isimleri Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyorum. Kendilerini bıraktıkları eserleri, kelamları ve duruşlarıyla her daim hayırla yad edeceğiz. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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