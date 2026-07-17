Tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Demre'de dört mevsim turizm hedefleniyor

[1/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

[2/21] Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[3/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[4/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[5/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[6/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[7/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[8/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[9/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[10/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[11/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[12/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[13/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[14/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[15/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[16/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[17/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[18/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[19/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[20/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.

[21/21] Antalya'nın Demre ilçesi, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi potansiyeli ve korunan kıyılarıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Aziz Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, Üçağız ve Kaleköy gibi bilinen destinasyonlara ev sahipliği yapan ilçe, son yıllarda düzenlenen uluslararası etkinlikler, konaklama yatırımları ve sürdürülebilir turizm projeleriyle turizmden aldığı payı artırmayı hedefliyor.