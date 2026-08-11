Tarihi cezaevi müze kimliğiyle geçmişe ışık tutuyor

İlçede 1900'lü yılların başında inşa edilen ve 2012 yılına kadar cezaevi olarak kullanılan tarihi bina, Gerede Belediyesi'nin hazırladığı projeyle Doğu Marmara Kalkınma Ajansının hibe desteğiyle müzeye dönüştürüldü.

Eski ev ve tarım aletleri, ilçeye ait eski fotoğraflar, ayakkabı ve demircilik mesleğine ait aletler, deri eğer, semer, kemer gibi malzemelerin yer aldığı Gerede Belediyesi Kent Merkezi Müzesi, Kasım 2023'te ziyarete açıldı.

İlçenin kültürel mirasını ve geleneksel yaşamını gelecek kuşaklara aktaran müze, 2,5 yılda 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

"Kültürümüzü ve ilçemizin tanıtımını amaçlayan bir müze"

Müze sorumlusu İlhan Çetin, AA muhabirine, tarihi binanın geçmişinden bahsederek, cezaevinin kapatılmasının ardından binanın 7 yıl boyunca boş kaldığını söyledi.

Çetin, belediyenin tarihi binayı topluma yeniden kazandırmak amacıyla harekete geçtiğini belirterek, "Tarihi geçmişi olan bu binayı yeniden topluma kazandırma projesi kapsamında değerlendirdik. Atıl durumda kalacağına Gerede'nin kültürünü tanıtan müze haline getirildi." diye konuştu.

Müzenin ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkardığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Burası Gerede halkının kültürünü ve ilçemizin tanıtımını amaçlayan bir müze. Gerede'nin tarihçesi, geçmişten günümüze yapılan meslekler, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar ve son 200 yılda kullanılan birçok eşya burada sergileniyor. Eski Gerede'yi yeni nesillere tanıtmak, onların geçmiş kültürü daha iyi tanıyabilmesini sağlamak amacıyla çok sayıda görsele ve objeye yer verdik."

Çetin, Gerede'nin yüzyıllardır dericilikle öne çıktığını ifade ederek, "İlçedeki dericiliğin geçmişi 3-4 bin yıl öncesine dayanıyor. Müzede, ilçedeki dericilik çalışmalarıyla ilgili bilgiler ve eserler de bulunuyor." dedi.

Müzenin mevcut koleksiyonunun daha önce ilçe merkezindeki müzede bulunan eserlerden oluştuğunu, bağış yoluyla kazandırılan objelerin de bulunduğunu anlatan Çetin, eserlerin tamamının Gerede'yi yansıttığını kaydetti.

Çetin, müzenin, geçmişin geleceğe aktarılmasındaki önemine işaret ederek, yıllık ortalama 4 bin ziyaretçi ağırladıklarını sözlerine ekledi.