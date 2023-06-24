Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,891.70
BTC/USDT
30,696.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tarih ve kültür kenti Edirne bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapan, tarih, kültür, doğa ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk bekleniyor.

Gökhan Zobar  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Tarih ve kültür kenti Edirne bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden miras tarihi eserleri, müzeleri, doğal güzellikleri, tarihi çarşıları ve coğrafi işaretli yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı kent, bayram tatillerinde İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce turist ağırlıyor.

Tatil için kenti tercih eden ziyaretçiler ve sınır kapılarındaki gurbetçi hareketliliğiyle otellerdeki doluluk oranları arttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, kentin bayram tatiline hazır olduğunu söyledi.

"Şehirlerin el yazması" olarak nitelendirdiği Edirne'nin yılın her ayında turist çektiğini belirten Soytürk, "Edirne, tarih, kültür, doğal zenginlik ve güzellikleri bünyesinde barındırıyor. İçerisinden 3 nehrin geçtiği, birçok tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapan şehrimiz, Kurban Bayramı tatilinde her zaman olduğu gibi ziyaretçilerini ağırlayacak." dedi.

Soytürk, geçmiş bayramlardaki gibi kente çevre illerden yoğun talep olacağını ifade etti.

Otellerde rezervasyonların arttığını belirten Soytürk, kentteki işletmelerin ve esnafın bayram için hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

Müzeler tatil boyunca açık olacak

Soytürk, bayram tatilinde Edirne'ye gelecek ziyaretçilerin kenti en iyi şekilde gezmeleri için de hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Kentteki resmi ve özel müzelerin bayram tatili boyunca açık olacağını bildiren Soytürk, "Edirne, 9 günlük bayram tatiline hazır. Konaklama tesislerinde doluluk oranlarımız yukarılarda. Yoğun bir dönem bekliyoruz. Geçen bayramda beklentilerin çok üzerinde ziyaretçi ağırladık. Kültür turizminin başkenti Edirne, turizm çeşitliliğiyle ön plana çıkıyor. İnanç, gastronomi ve Saros Körfezi bölgesindeki deniz turizmiyle Kurban Bayramı tatili yoğun ve hareketli geçecek." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Air Defender tatbikatını tamamlayan Türk Hava Kuvvetleri personeli yurda döndü
Adalet Bakanı Tunç, stajyer avukatların taleplerini dinledi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak
Bayramı fırsata çeviren gezi tutkunları Doğu Ekspresi'nde yoğunluk oluşturdu

Benzer haberler

Tarih ve kültür kenti Edirne bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Tarih ve kültür kenti Edirne bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak

Kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı'nın Kurban Bayramı tatilinde hedefi 50 bin ziyaretçi

Tekirdağ'da mor renkli lavanta tarlaları, çiçeklendiği 3 hafta boyunca ziyaretçi çekiyor

Tekirdağ'da mor renkli lavanta tarlaları, çiçeklendiği 3 hafta boyunca ziyaretçi çekiyor
Muğla ilk 5 ayda 306 bin İngiliz turisti ağırladı

Muğla ilk 5 ayda 306 bin İngiliz turisti ağırladı
Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet