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Kültür

Tanpınar'ın karakterleri yapay zeka ile sanat eserine dönüştü

Esenler Belediyesince usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 61'nci yıl dönümünde "Bir Hayalin Kurgusu" adlı sergi açıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 24.01.2023
Tanpınar'ın karakterleri yapay zeka ile sanat eserine dönüştü Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergide, görsel sanatçı Gökhan Genç'in Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" romanındaki karakterleri yapay zeka desteğiyle tasarladığı eserler sergilendi.

Etkinliğin açılışına, çok sayıda sanatseverin yanı sıra İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Muharrem Dayanç, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Güneş de katıldı.

"Tanpınar'ın bizim edebiyat dünyamızda çok önemli bir yeri var"

Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan görsel sanatçı Gökhan Genç, bir fotoğraf projesi olarak yola çıktıklarını ve zaman içinde yapay zeka teknolojisiyle edebiyatı buluşturma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Genç, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin edebiyatla ilgilenen herkes tarafından çok beğenildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bizim edebiyat dünyamızda çok önemli bir yeri var. Kullandığı dil çok zengin. Bizi cezbetti açıkçası. Onun romanlarındaki karakterlerin çok büyük bir sosyal çevresi var. Hepimizin yakından tanıyacağı şahsına münhasır insanlar var. 'Neden olmasın?' diyerek böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah beğenilir."

Sergi açılışının ardından, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok yönlü ve edebi kişiliğini gözler önüne seren bir panel de düzenlendi.

Panelde, Prof. Dr. Muharrem Dayanç "Tanpınar Biyografisinden Dersler Çıkarmak", Prof. Dr. Muhammet Gür "Tanpınar'ın Gözüyle Yahya Kemal", Prof. Dr. Şaban Sağlık "Tanpınar'ı Hangi Bağlaçlarla Okumalıyız?", Prof. Dr. Mehmet Güneş ise "Şehirleri Tanpınar'ın Eserlerinin Kılavuzluğunda Gezmek" başlıklarıyla Tanpınar'ı ele aldı.

"Bir Hayalin Kurgusu" adlı sergi, 28 Şubat'a kadar görülebilecek.

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