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Kültür

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Korosu'ndan Nevruz Konseri

İran'da Tahran Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Korosu, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir konser verdi.

Haydar Şahin  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Tahran Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Korosu'ndan Nevruz Konseri Fotoğraf: Haydar Şahin/AA

Tahran

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsünde düzenlenen konsere, EİT Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüseyin Avni Bıçaklı, EİT Kültür Enstitüsü Başkanı Dr. Said Han, EİT sekretaryasında görev yapan üye ülke diplomatları, Tahran'daki Türk vatandaşları ile başta İran olmak üzere farklı ülkeden misafirler katıldı.

YEE Çocuk Korosu, verdiği konserde Türkçe, Farsça, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca şarkılarla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülkeyi birbirine yaklaştıran kültür faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Türkçe öğretiminin yanı sıra farklı kültür sanat çalışmalarında da bulunduklarını aktaran Özdemir, "Uzun yıllardan bu yana müzik kurslarımıza iştirak eden öğrencilerimiz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsünün bu salonunda Nevruz konseri icra ettiler. Türkçe, Farsça, İspanyolca, İngilizce parçalar seslendirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Özdemir, İran'da Hicri Şemsi takvime göre bu yıl 20 Mart'ta yeni yılın başlangıcı kabul edilen Nevruz Bayramı'nın kutlanacağını belirterek, "Bereketin ve baharın müjdecisi Nevruz Bayramı vesilesiyle bugün burada toplandık. Herkesin Nevruz Bayramı'nı ve ramazanını kutluyorum. Daha iyi, daha müreffeh, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tahran YEE'de müzik öğretmeni Zühre Abdoli, Çocuk Korosu'nun yaklaşık 6-7 yıl önce kurulduğunu ve çocukların sayısı arttıkça ve YEE'yi tanımaya başladıkça koronun büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Çocukların ilgisini çekmek için farklı dillerde parçalar söylemeye başladıklarının söyleyen Abdoli, "Çocuklar, bugünkü icrada Türkçe, Farsça, İspanyolca, İtalyanca ve İngilizce parçalar okudular. Çok memnunum, çocuklar başlangıçtan bugüne birbirine destek oldu." diye konuştu.

Abdoli, yeni başlayan öğrencilerin ileri seviyedeki öğrencilerle çalışarak hem daha çabuk öğrenme fırsatı bulduğunu hem de arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini dile getirdi.

Koroda birlikte çalışmanın önemli olduğuna işaret eden Abdoli, kısa sürede koroda bir ahenk yakaladıkları için memnun olduklarını söyledi.

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