Tahran’daki "Daktilo Müzesi" ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte bir zamanların vazgeçilmez yazı ürünü olan daktilolar, artık "antika eşya" konumunda bulunuyor.

Bazı daktilolar ev veya işyerlerinde süs eşyası olarak kullanılırken bazıları da antika eşya olarak müzelerdeki yerini almış durumda.

Tahran’da yer alan Daktilo Müzesi de tarihe tanıklık eden daktiloların sergilendiği önemli bir mekan olma özelliği taşıyor.

Müzedeki daktilolar arasında ilk nesil indeksli daktiloların yanı sıra tuşlu modeller de bulunuyor

Başkent Tahran'daki İranşehr Caddesi üzerinde yer alan ve Orta Doğu'nun ilk daktilo müzesi olduğu belirtilen müzede, ilk nesil daktilolardan son dönem klavyeli modellere kadar uzanan değerli bir koleksiyon sergileniyor.

Müzede ayrıca eski hesap makineleri, kalemtıraşlar, çek yazma makineleri, petrol ile çalışan fotoğraf makineleri, telefonlar, telgraflar, askeri iletişim araçları ve fotokopi ile manuel baskı cihazlarla birlikte kol sistemiyle çalışan ilk nesil indeksli daktiloların yanı sıra tuşlu modeller de bulunuyor.

Müze Müdürü Erguvan Mahcub AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 2001 yılında Ferşad Kemalhani'nin girişimiyle kurulduğunu ve tüm cihazların çalışır durumda olduğunu belirtti.

Mahcub, müzede yer alan koleksiyonda 100 yıldan fazla kullanılmış ancak artık çalışmayan bazı daktiloların da bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu makinelerin parçalarını sökerek 'Daktilo Takıları' adlı bir proje başlattık. Gümüş takı tasarımıyla uğraşan sanatçılara rastgele üçer daktilo tuşu verdik ve bu parçaları kullanarak özgün aksesuarlar tasarlamalarını istedik.

Yaklaşık 3-4 ay süren bu projenin sonunda aynı adla bir sergi de düzenledik. Bu eserlerin bir kısmı hala mevcut. Her tasarımdan yalnızca tek bir adet üretildi ve satışa sunuldu."

"Ziyaretçiler müzenin sakin ve huzur veren ortamından da büyük keyif alıyor"

Daktilo Müzesi’nin haftada 4 gün 16.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebildiğini aktaran Mahcub, "Benim için en ilginç olan şeylerden biri, ziyaretçilerin müzeye girdiklerinde sergilenen cihazlara hayran kalmaları ve müzenin oluşturduğu sıcak ve huzurlu atmosfer sayesinde saatlerce burada vakit geçirmek istemeleri." dedi.

Ziyaretçilerin sadece cihazların tarihini ve çalışma prensiplerini öğrenmekle kalmadığını söyleyen Mahcub, aynı zamanda müzenin sakin ve huzur veren ortamından da büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Mahcub, müzenin hem İsrail ile yaşanan 12 günlük savaşta hem 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda açık olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yaşadığım en unutulmaz anlardan biri, 4 aylık bebekleriyle müzeyi ziyaret eden bir aileydi. Müzenin huzurlu atmosferi sayesinde bebek saatlerce burada rahatça uyudu. O an çektiğim fotoğraf, 'Savaşta Müzeler' temalı fotoğraf yarışmasında ödüle layık görüldü."

Koleksiyonda yer alan nadide ürünler hakkında da bilgi veren Mahcub, "Koleksiyonumuzun en özel parçalarından biri nota yazmaya yönelik özel daktilo. 1936 yılına ait bu makine, çok sınırlı sayıda üretildiği için dünyanın en nadir daktiloları arasında yer almaktadır. Bu eşsiz örneklerden biri de müzemizde sergilenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Her daktilo, insanların yaşadığı çağların sessiz bir tanığıdır"

Mahcub, müzenin, daktilo teknolojisinin tarihini gelecek nesillere aktarmayı ve ziyaretçilerine hem kültürel hem eğitici, unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçladığını dile getirdi.

Koleksiyonculuğun yalnızca nesneleri saklamak olmadığını vurgulayan Mahcub, milletin hafızasını korumak ve bugün kaydedilmezse yarın unutulacak olanları kurtarmak olduğunu kaydetti.

Müzede yalnızca daktiloları saklamadıklarını aktaran Mahcub, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz burada her vuruşuyla bu toprağın tarihini, düşüncesini ve kültürünü yazan parmakların sesini muhafaza ediyoruz. Her daktilo, insanların yaşadığı çağların sessiz bir tanığıdır."