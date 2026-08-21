Suriyeli ressam, 3 boyutlu eserlerini 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda sergiliyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, yayınların yanı sıra çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri ile özel sergiler de ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Fuar kapsamında kurduğu "3D-Sari" isimli stantta sanatseverleri ağırlayan Suriyeli ressam Gazve Derviş, Hatay'da öğrenip İstanbul'da geliştirdiği, Kudüs, Mescid-i Aksa ve esmayıhüsna temalı 3 boyutlu eserlerini sergiliyor.

"Arap ülkelerinden gelenler ilk defa gördüklerinden çok şaşırıyor"

Aynı resmin birden fazla baskısının katmanlar halinde kesilip özel silikonlar yardımıyla üst üste yapıştırılmasıyla yapılan üç boyutlu kağıt rölyef sanatını icra eden Derviş, AA muhabirine, yürüttüğü sanat çalışmalarını ve fuardaki izlenimlerini anlattı.

Sanatı Hatay'da öğrenip İstanbul'a taşındıktan sonra geliştirdiğini, 5 yıldır da Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na katıldığını ifade eden Derviş, "Sergide 10 resmim var ve ayrıca evde de çalışıyorum. Her tablonun kendine özel bir anlamı var. Mesela Kudüs'ü temsil eden, Filistin'e ne kadar saygı gösterdiğimizi anlatan tablolar var. Bazı tablolar ise sadece bir evi güzelleştirmek amacıyla yapıldı." dedi.

Eserlerini "3 boyutlu aslan" anlamına gelen "3D-Sari" imzasıyla hazırladığını dile getiren Derviş, şunları kaydetti:

"Fuara sadece Türkiye'de yaşayan insanlar değil, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir ve bütün Arap ülkelerinden gelenler var. Bu tür sanat eserleri Arap ülkelerinde yaygın değil. Bu nedenle geldiklerinde ilk defa bu sanatı gördükleri için çok şaşırıyorlar ve bu sanatı beğeniyorlar. Bu kendine özgü bir sanat. Hatay'daki Türk sanatçılarla daha rahat iletişim kurabiliyordum. Fakat İstanbul'daki sanatçıları çok fazla tanımıyorum. Daha önce Helal Expo'ya da katıldım. Türk sanatçılarla tanışmayı ve birlikte çalışmayı çok isterim. Türkiye'yi çok seviyorum, Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

Derviş, ziyaretçilerin eserleri beğenmesinden ve stanttan mutlu ayrılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Anneannemin bu tür sanatlar yapması benim için gurur verici"

Gazve Derviş'in 15 yaşındaki torunu Fatma Naser de bu yıl fuarda anneannesine eşlik ettiğini söyleyerek, "Anneannemle birlikte bu sefer fuara katılmak istedim. Benim için farklı bir şey olsun diye katıldım. Anneannemin bu tür sanatlar yapması gerçekten benim için çok gurur verici." diye konuştu.

Resme çocukluğundan beri büyük ilgi duyduğunu vurgulayan Naser, "Ben de resim çizmeyi çok seviyorum ama bu tür sanatlar değil de normal, kendi tuvalimle, kendi elimle çizmeyi seviyorum. Evde bir sürü resmim, tablolarım var ama fuarlara katılmaktan biraz tedirginim. Yani 'insanlar resimlerimi beğenmezlerse' diye endişeleniyorum. Ama inşallah resim yeteneğim biraz geliştikçe fuarlara katılacağım." dedi.

Naser, gelecekte resim öğretmeni olmayı hedeflediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek için fuarlara katılmak veya bir resim öğretmeni olmak istiyorum. Öğrencilere özel teknikleri nasıl vereceğimi göstermek istiyorum. Ben genellikle normal kurşun kalemle veya tuvalle manzara resmi çizmeyi seviyorum. İnsan değil de normal bir doğa manzarasını çizmeyi tercih ediyorum. 15 yaşındayım, okulda resim yarışmaları olduğunda ben de katılıyorum arkadaşımla beraber."

Fuar 23 Ağustos'a kadar açık kalacak

Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği işbirliğiyle düzenlenen fuarda, binlerce Arapça kitap ziyaretçilerin istifadesine sunuluyor.

Bu yıl "Hikaye devam ediyor" temasıyla gerçekleştirilen ve Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon, Kahire merkezli Arap Yayıncılar Birliği tarafından da akredite ediliyor.

Fuar, 23 Ağustos'a kadar Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.