Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih: 1234 çivi yazılı tablet İdlib Müzesi'ne kazandırıldı
Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih, ulusal çabalar sonucunda 1234 çivi yazılı tabletin İdlib Müzesi’ne geri kazandırıldığını açıkladı.
İdlib Müzesi’nin devrik rejim güçlerince birçok kez bombardımana maruz kaldıktan sonra, kent sakinlerinden bir kişi, Ebla ve Mari krallıklarına ait tabletler ile İdlib’e özgü çok sayıda eseri 10 yıl boyunca özel depolarda koruma altına aldı.
Salih, İdlib Müzesi’nde düzenlenen basın açıklamasında, 1234 çivi yazılı tabletin İdlib müzesine geri kazandırıldığını söyledi.
Suriye’nin kuzeybatısındaki İbla bölgesinde Asur, Akad ve Sümer uygarlıklarıyla ilişkili birçok krallıkla diplomatik, siyasi, dini ve sosyal bağlantılarının tabletlerde görüldüğünü aktaran Salih, Mezopotamya ve Mısır ile ilişkilerin de bu eserlerde açıkça ortaya çıktığını ifade etti.
Bakan Salih, açıklamasında, "Öz kimliğimizi işgalin tozundan uzak bir şekilde geri kazanırken, bu eserleri de geri almak, Suriye halkının bilinç düzeyini gösteriyor. Bu eserler onlara aittir ve bu topraklar onların topraklarıdır." dedi.
İdlib Müzesi’nin restore edildiğini ve Suriye genelinde müzelerin rehabilitasyonu çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Salih, önümüzdeki dönemin daha güzel olacağını vurguladı.
"Kayıp çivi yazılı tabletlerin yaklaşık yarısı geri alındı"
Müzeler Genel Müdürü Ammar Kenavi ise, özgürlük kutlamaları kapsamında İdlib Müzesi’nin kraliyet arşivinin büyük bir bölümünü geri kazanmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.
Kenavi, arşivin 2015 yılında müzenin bombardımana uğramasıyla kaybolduğunu hatırlattı.
Kenavi, "Kültür Bakanlığı ile Arkeoloji ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün çabalarıyla kayıp çivi yazılı tabletlerin yaklaşık yarısı geri alındı. Bu başarı, Suriye halkının bilinç ve duyarlılığının göstergesidir. Halk, bu eserleri yaklaşık on yıl boyunca koruyup saklamayı başardı ve İdlib Müzesi’ne geri döndü" dedi.
Suriye tarihinin önemli bir dönemine ışık tutan İbla çivi yazılı tabletleri, Milattan Önce (MÖ) 3. bin yıla ait yazılı arşivin bir parçası olarak değerlendiren Kenavi, halen yaklaşık 400 parça eksik olan kayıp hazinenin diğer resmi kurumlarla yapılan çalışmalar sonucu önümüzdeki günlerde geri alınmasının hedeflendiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.