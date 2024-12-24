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Kültür

Sultanahmet'in sokak ressamı, çizimlerini duruşma salonuna taşıdı

Tarihi Yarımada'da 15 yıldır turistlere kara kalem resimleri çizerek geçimini sağlayan Cengiz Karslıoğlu, sanatçı kişiliğinin yanı sıra "Yenidoğan çetesi" davasında duruşmaları yansıtan çizimleriyle de ilgi gördü.

Büşra Alakoyun  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Sultanahmet'in sokak ressamı, çizimlerini duruşma salonuna taşıdı Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Aynı zamanda İskender Pala'nın "Surname" isimli romanında çalışmaları yer alan 57 yaşındaki Karslıoğlu, tarihi semtin sokaklarında farklı ülkelerden gelen kişilerin resmini yapıyor.

Şu sıralar sanatını ve yeteneklerini adliye salonlarına da taşıyan Karslıoğlu, "Yenidoğan çetesi" davasındaki duruşma çizimleriyle Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarından beri resme olan tutkusundan vazgeçmediğini söyledi.

Çizime ilk olarak okuduğu karikatür kitaplarından etkilenip başladığını dile getiren Karslıoğlu, mesleğini ustası Mithat Solmaz'dan öğrendiğini, yıllar içinde kendisini geliştirdiğini anlattı.

Karslıoğlu, yaklaşık 15 yıldır Sultanahmet'te resim çizdiğini, daha öncesinde ise meydanlarda yer aldığını, belediyenin verdiği talimatlarla sokak arasına indiğini ifade ederek, çocukluğunda karikatüre aşina olduğunu ve zamanla ressamlığı seçtiğini söyledi.

"Çizdiğim resmi beğendikleri zaman daha çok mutlu oluyorum"

Karikatür ve portre ressamı olduğunu aktaran Karslıoğlu, "Yapabildiğim en güzel iş, severek yaptığım bir iş. Yeni insanlar, yeni yüzler, her gün bir heyecan katıyor. Özellikle Orta Doğu halkı resmi çok seviyor. Çizdiğim resmi beğendikleri zaman daha çok mutlu oluyorum." dedi.

Karslıoğlu, farklı ülkelerin insanlarıyla da konuşup onlarla kültür alışverişinde bulunmanın kendisine keyif verdiğini, emeğin karşılığının beğeni olarak dönmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Orta Doğu ülkelerinden birinde kraliyet ailesi üyesi olan genç bir kızın resmini çizdiğini ancak bu kişinin "resmin kendisinden daha güzel olduğu" gerekçesiyle bunu almadığını ifade eden Karslıoğlu, bulunduğu çevredeki yayınevlerinden kendisine kitap çizerliği için teklifler geldiğini anlattı.

Çok beğendiği İskender Pala'nın "Surname" romanında çizimlerinin yer aldığını dile getiren Karslıoğlu, bundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başka mecralarda da sanatını yapmaya başladığını ifade eden Karslıoğlu, "Türkiye'nin gündemini sürekli meşgul eden 'Yenidoğan' çetesini de mahkemede resmettim. Mahkemedeki atmosferi çizdiğim resimler günlerce yayınlandı. Bu da beni ayrı onore etti." diye konuştu.

Karslıoğlu, Sultanahmet'te yıllardır resim yaptığı kaldırımın bir restorana kiralanması nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu an Alfa Yayınlarının önünde resim çiziyorum. Onlar destek oldular. Biz, bulunduğumuz yere güzellik katıyoruz, neticede sanat üretiyoruz. Belediyenin sanatçılara yeni yerler tahsis etmesini isteriz. Sokak sanatçılarına sokakta yer verilmesini talep ediyoruz. Belediyelerin bu konuda biraz hassas olmasını istiyorum."

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