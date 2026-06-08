Stratonikeia Antik Kenti'nde buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor

[1/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[2/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[3/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[4/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[5/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[6/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[7/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[8/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[9/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[10/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[11/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[12/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[13/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[14/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[15/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[16/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[17/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.

[18/18] "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazılarda, günyüzüne çıkarılan buluntuların üçte birini Türk dönemi eserleri oluşturuyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan antik kentte kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yıl boyunca sürdürülüyor.