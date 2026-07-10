Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük sivil katliamlardan biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te yaşanan insanlık dramı, TRT ekranlarından izleyicilere aktarılacak.

Srebrenitsa Soykırımı'na özel hazırlanan içerikler TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük sivil katliamlardan biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'te yaşanan insanlık dramı, TRT ekranlarından izleyicilere aktarılacak.

"Nereye Gidiyorsun, Aida?" TRT ekranlarında

Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler'de tercüman olarak görev yapan Aida'nın gözünden Srebrenitsa Katliamı'nı anlatan "Nereye Gidiyorsun, Aida?" yarın TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. "Nereye Gidiyorsun, Aida?" saat 20.00'de TRT Avaz'da, 21.30'da TRT 2'de, 22.00'de TRT Kürdi'de ve 00.15'te TRT 1'de ekrana gelecek.

"Evliya Çelebi - Saraybosna" programı da yine yarın saat 13.00'te ekranlarda olacak. "Aramızda Müzik Var - Saraybosna" programının özel bölümü ise aynı gün saat 18.15'te ekrana gelecek. Ardından "Aliya 100 Yaşında - Özgürlüğe Kaçışım Senfoni Konseri" de saat 20.45'te izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel'de hafızaya yolculuk

Srebrenitsa Katliamı sonrasında savaşın sebep olduğu travmaya rağmen hayata tutunmaya çalışan insanların hikayesinin anlatıldığı "Olanlar" belgeseli yarın saat 13.30'da yayınlanacak.

Aynı gün saat 18.45’te ise Srebrenitsa Anneleri'nin yıllar sonra yaşadıkları geri dönüş sürecini ve yakınlarının izini sürme mücadelelerini konu alan "Srebrenitsa Anneleri Kayıplarını Arıyor" belgeseli de izleyiciyle buluşacak.

Soykırımın işleneceği "Kendi Gök Kubbemiz" programı canlı yayınla bugün saat 21.00'de ve yarın saat 21.30'da ekrana gelecek.

"Bir Kahve Bin Havadis" programı ise canlı yayınla yarın sabah saat 08.00'de izleyiciyle buluşacak.

Aynı gün "İzler - Srebrenitsa Soykırımı" programı saat 10.30 ve 22.30'da ekranda olacak. "Türkistan Gündemi" ise saat 12.00'de canlı yayınla ekranlara gelecek. Son olarak "Podcast Avaz - Srebrenitsa" saat 23.15'te izleyiciyle buluşacak.

TRT Türk Srebrenitsa Soykırımı’nı unutmuyor

"Haberdar Srebrenitsa Özel 2026" canlı yayınla yarın saat 11.00'de ekrana gelecek.

Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ve Srebrenitsa'da yaşanan acıları ele alan "Balkan Saati - Umut Tüneli" programı ise saat 16.00'da yayınlanacak.

Aynı gün "Şahit Ol Srebrenitsa" belgeseli saat 10.30, 17.30 ve 01.30'da ekranlarda olacak. Ardından "Saraybosna: Kur'an'la Korunan Şehir" programı saat 16.30'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Kürdi’de ise Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın tüm açıklığıyla yansıtılacağı "Aliya" programı saat 17.25'te ekrana gelecek.