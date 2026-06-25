Soul müziğin güçlü sesi Imany, Türkiye konserlerine İstanbul'dan başlıyor

"The Shape of a Broken Heart" albümüyle üç ülkede platin plak kazanan, "You Will Never Know" ile dünya çapında 1 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan "Don't Be So Shy" şarkılarıyla tanınan sanatçı, Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de dört konser verecek.

"Voodoo Cello" projesiyle 2024'te Türkiye'de kapalı gişe konserler veren ünlü şarkıcı, bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak.

Fransız sanatçı yarın İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 27 Haziran'da Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda, 29 Haziran'da ise Ankara ATO Congresium'da sahne alacak.

"Türk halkı bana çok sadık kaldı"

Türkiye'de daha önce kapalı gişe konserler veren Imany, İstanbul konseri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dinleyicisiyle arasındaki özel bağa değinerek, "Beni neden bu kadar çok sevdiklerini Türk halkına sormalısınız. Bilmiyorum. Kariyerimin başından beri buraya geliyorum. Kalabalık giderek büyüdü ve bana çok sadık kaldılar. Sanırım her turneye çıktığımda burada duracağımı biliyorum. Belki de bu ilişkiyi, Türk halkı ve ben, aramızdaki bu bağın büyümesi ve güçlenmesi için besliyoruz." dedi.

Konser öncesi odaklanmaya ve ne söyleyeceğini düşünmeye çalıştığını belirten sanatçı, "Heyecanlıyım ama bu iyi bir heyecan çünkü bunu artık uzun zamandır yapıyorum. Eskiden korkardım ama artık korkmuyorum. Sadece iyi bir iş çıkarmak istediğim için heyecanlıyım ve bu her zaman, ilk sefermiş gibi hissettiriyor." ifadesini kullandı.

"Yeni bir şey denemenin zamanının geldiğini hissettim"

Imany, "Women Deserve Rage" albümüyle müzikal tarzında yaşanan değişime ve bunu sahneye yansıtma şekline de değinerek, şunları kaydetti:

"Albümdeki tüm şarkıların prodüksiyonunu yaparken içgüdülerimi takip etmeye çalıştım. Bu yüzden farklı sesler duyuyorsunuz,. Bazen çok soul, bazen çok reggae, bazen dub veya drum ve bass. Ama yine de hepsi birbiriyle çok tutarlı. Sahnede ise işler biraz değişecek çünkü Türkiye beni çelloyla tanıdı. Geçen sefer sahnede 8 çello vardı. Ondan önce de grubumda hep çello olurdu. Bu kez çello yok, üflemeli çalgılar, trompetler ve trombonlar var. Çok daha soul bir hava olacak. Çello her zaman yanımdaydı ama artık yeni bir şey denemenin zamanının geldiğini hissettim."

Sahnede dinleyicilere vermek istediği mesaja da değinen Imany, "Birden fazla mesaj var ama 'Women Deserve Rage' adında bir albüm yapıp yazdığınızda söylemek istediğiniz şey şu oluyor, insanların konserden bütün, eksiksiz bir varlık olma umuduyla ayrılmalarını istiyorum. Çünkü öfkenizle yüzleşmediğinizde, onunla ilgilenmediğinizde parçalanmış oluyorsunuz, otantik olamıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Fransız şarkıcı, ayrıca dinleyicilerinin konserden, kendilerini biraz daha severek ve "Ben olmamda bir sorun yok" diye düşünerek ayrılmalarını istediğini sözlerine ekledi.

Imany'nin kült haline gelmiş hitlerinin yanı sıra yeni albümünden şarkıları da seslendireceği konserlerin biletlerine "biletinial.com.tr", "biletix.com.tr", "passo.com.tr" ve "bubilet.com.tr" adreslerinden ulaşılabiliyor.