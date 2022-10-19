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Kültür

"Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının başvuruları yarın başlıyor

Kültür ve seyahat alanında hem basılı hem dijital yayınlanan Skyroad'un Türkiye'nin gizli kalmış gezi rotalarında çekilen en iyi fotoğraflarını belirlediği ödüllü fotoğraf yarışması "Skyroad ile Keşfet" başvurular yarın başlıyor.

Fatih Türkyılmaz   | 19.10.2022
"Skyroad ile Keşfet" fotoğraf yarışmasının başvuruları yarın başlıyor

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği yarışmanın teması, "Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet" olarak belirlendi.

Toplam 150 bin liralık para ödülünün verileceği yarışmaya, 30 Kasım'a kadar çevrim içi olarak "www.skyroadilekesfet.com" internet sitesi üzerinden başvurulabilecek.

"Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü"nün de verileceği yarışmada 3 kategoride 7 ödül takdim edilecek.

Yarışmanın jürisinde, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük ve manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu yer alacak.



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