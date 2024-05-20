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Kültür

Sivas'taki müzede tabiat tarihi 3 bin örnekle anlatılıyor

Sivas'taki Tabiat Tarihi Müzesi'nde çeşitli bitkiler ile yaklaşık 9 milyon yıllık fil fosilinden yaban hayvanlarının tahnitlerine kadar 3 bin örnek sergileniyor.

Serhat Zafer  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Sivas'taki müzede tabiat tarihi 3 bin örnekle anlatılıyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas Cumhuriyet Üniversitesince üniversite yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde oluşturulan müzede, jeolojik örneklerden fosil örneklerine, bitki örneklerinden sulak ve kara ekosistemin temsilcilerine kadar çok sayıda materyal yer alıyor.

Ağırlıklı olarak Sivas yöresine ait örneklerin sergilendiği müzede, ülkenin çeşitli yerlerinden ve yurt dışından getirilen fosiller de dikkati çekiyor.

Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, AA muhabirine, müzenin Şubat 2022'de ziyarete açıldığını söyledi.

Müzenin yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulduğunu belirten Erdem, "Hem Sivas'ın hem ülkemizin doğasına ait örnek barındırıyor." dedi.

Erdem, Sivas'ın maden kenti olduğunu anlatarak, "Sivas'ta çıkan madenlere ait örnekler sergiliyoruz. Çeşitli minerallere ait sergi alanlarımız var, madenler, kayaçlar ve geçmiş dönemlerde yaşamış canlıların kalıntıları olan fosillere ait çok değerli materyallerimiz var. Aynı zamanda günümüz doğasının bitkilerine ve hayvanlarına ait köşeler oluşturduk." diye konuştu.

"Özel statüye sahip tek müzeyiz"

Öğrencilere ekosistemleri anlattıklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Müze açıldıktan sonra hem kurumsallaşmak hem de müze kelimesini kullanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak 'özel müze' statüsü almak istedik. Denetimden geçerek 2022 yılı Temmuz ayında 'özel müze' statüsü aldık. Arka planında Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Bilimsel altyapıyı sağlayan ve araştırma merkezi olan 'özel müze' statüsüne sahip tek müzeyiz. O açıdan bu durumu çok önemsiyoruz."

Tabiat tarihi müzelerinin en önemli görevlerinin eğitim ve araştırma olduğunu vurgulayan Erdem, müze açıldıktan sonra yoğun şekilde eğitim çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Erdem, öğrencilerin derslerde gördükleri teorik bilgileri müzede dokunarak pekiştirdiğini belirterek, nitelikli eğitime katkı sağladıklarını ifade etti.

"En çok ilgiyi fil fosili görüyor"

Aynı zamanda fosil uzmanı olduğunu aktaran Erdem, müzede en çok fosiller köşesinin ilgi gördüğünü vurguladı.

Oldukça zengin bir koleksiyonlarının olduğunu aktaran Erdem, şu bilgileri paylaştı:

"En büyük ilgiyi 9-10 milyon yıl önce Sivas'ta yaşamış bir file ait fosil kemiklerimiz görüyor. Aynı zamanda Sivas civarında bulduğumuz deniz kestanesi, deniz yıldızı fosilleri ilgi çekiyor. Yine günümüzden 540 milyon yıl önce yaşamış bir hamam böceğine ait fosilimiz ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekiyor. Balık fosilleri de ilgi çeken örneklerimizden."

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