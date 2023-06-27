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Kültür

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ziyarete açıldı

Bayram tatilini Sinop'ta geçirmek için il dışından gelen vatandaşlar ile kent sakinleri tarihi cezaevinde yoğunluk oluşturdu.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ziyarete açıldı Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu - AA

Sinop

Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bazı bölümleri ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tarihi yapıda Temmuz 2020'de başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi ve cezaevinin bazı bölümleri bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Bayram tatilini Sinop'ta geçirmek için il dışından gelen vatandaşlar ile kent sakinleri, tarihi cezaevinin ziyarete açılan bölümlerinde yoğunluk oluşturdu.

Söz konusu bölümler, ikinci bir duyuruya kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

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