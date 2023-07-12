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Kültür

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin restorasyonu tamamlanarak açılan bölümlerini görmeye gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Gökhan Gücüklüoğlu  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Gökhan Gücüklüoğlu / AA

Sinop

Avrupa Birliğinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları tamamlanırken, ziyarete açılan bölümleri ücretsiz görülebiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin Türkiye'de en çok ziyaret edilen ilk beş müze arasında yer aldığını söyledi.

Kapalı bulunduğu dönem sürecinde açılması yönünde kendilerine fazlaca talep geldiğini vurgulayan Süren, şöyle konuştu:

"Gelen bu yoğun talep karşısında restore çalışmaları başladığı dönemde 6-7 ay tarihi yapıyı açık tutmuştuk. Daha sonrasında çalışmaların tamamlandığı bazı bölümleri ziyarete açmak istemiştik ama teknik olarak bu mümkün olmadığından talebi karşılayamamıştık. Kesin kabulün yapılmasıyla geçtiğimiz günlerde ziyarete açmış olduk. Açar açmaz da özellikle sanat sokağa olmak üzere yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Biletli olmadığı için sayı belirtmek zor ama bayram tatilinin ikinci gününden itibaren yoğunluk devam ediyor."​​​​​​​

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